Новосибирцы раскупили билеты на «Аватар: Путь воды» в единственном кинотеатре

Жители Новосибирска начали активно разбирать билеты на фильм «Аватар: Путь воды», который показывают только в одном кинотеатре города в обход санкций. Как рассказали читатели Atas.info сейчас уже нет мест на сеансы 6, 7 и 8 января.

Известно, что блокбастер Джеймса Кэмерона показывает кинотеатр на Родниках. Из-за огромного ажиотажа зрителей просят покупать билеты только в кассах в порядке живой очереди. «Фильм вышел ещё в декабре, но мы не успели попасть на премьеру из-за подготовки к праздникам. А сейчас на каникулах это стало ещё сложнее так, как билеты быстро раскупают. Раньше их продавали в телеграмме кинотеатра, а теперь нужно стоять у кассы», - посетовала сибирячка Елена. На 6, 7 и 8 января, как сообщили в кинотеатре, билетов на «Аватар» нет. Зрителям предлагают приходить с утра и ждать, вдруг место освободится. «Можно прийти и подождать. Бывало, что люди опаздывали и не доезжали и их места продают другим. Нужно терпение – очень большой ажиотаж», - пояснили Atas.info представители кинотеатра. Напомним, из-за западных санкций в России не могут показывать зарубежные новинки. Поэтому в крупных сетях такие фильмы не крутят, но может быть начнут после праздников.