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В Новосибирске из-за праздников подорожал консервированный горошек

Сегодня, 05:45
Фото: 1MI
Цены на консервированный зеленый горошек выросли в три раза в Новосибирске
Цены на консервированный зеленый горошек выросли в три раза в Новосибирске в 2023 году. Сибиряки предполагают, что подорожание связано с празднованием Нового года.

Ещё за несколько дней до праздника горошек стоил около 60-70 рублей за банку 400 гр. Сегодня, 6 января, найти его дешевле 90 рублей практически невозможно.

«Цены на горошек выросли, вероятно, из-за новогодних праздников. Это самый раскупаемый продукт, ведь его используют практически во всех традиционных салатах», - пояснили журналисту Atas.info в одном из сетевых магазинов Новосибирска.

В «Яндекс.Маркете» цена консервированного горошка Bonduelle – 129-159 рублей. Самый дешевый стоит 79 рублей.

В «Ашане» купить горошек можно найти за 49 рублей. Цена самого дорогого – около 200 рублей за банку в 400 гр. При этом он других его ничего не отличает.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Цены#Продукты
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