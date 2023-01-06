В Новосибирске из-за праздников подорожал консервированный горошек

Ещё за несколько дней до праздника горошек стоил около 60-70 рублей за банку 400 гр. Сегодня, 6 января, найти его дешевле 90 рублей практически невозможно.
«Цены на горошек выросли, вероятно, из-за новогодних праздников. Это самый раскупаемый продукт, ведь его используют практически во всех традиционных салатах», - пояснили журналисту Atas.info в одном из сетевых магазинов Новосибирска.
В «Яндекс.Маркете» цена консервированного горошка Bonduelle – 129-159 рублей. Самый дешевый стоит 79 рублей.
В «Ашане» купить горошек можно найти за 49 рублей. Цена самого дорогого – около 200 рублей за банку в 400 гр. При этом он других его ничего не отличает.