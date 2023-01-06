atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Жительница Новосибирска поила младенца энергетиками во время путешествия

Сегодня, 10:08
Фото: 1MI
Жительница Новосибирска поила младенца энергетиками во время путешествия
Мать из Новосибирска, которая отправилась по России автостопом с 5-месячным ребенком, задержали в Самаре. Об этом рассказала в своих соцсетях региональный детский омбудсмен Надежда Болтенко.

Сибирячку заметили на заправке в Самаре, когда она поила младенца энергетиками. Со слов очевидцев, женщина пренебрежительно относилась к своему малышу.

Оказалось, она в Новосибирске уже была на «карандаше» у опеки. Чтобы её не тревожили, женщина уехала путешествовать с грудничком на руках.

Ее уже определили в социальный центр, как и ребенка. Болтенко сейчас проводит проверку на предмет качества работы надзорных органов.

Напомним, ранее до Надежды Болтенко дошла история многодетной семьи, дети из которой гуляют в мороз по Новосибирску в летней одежде. Ситуацию она взяла под свой контроль.

Соседи пожаловались на многодетную мать, чьи дети гуляют в мороз в летней одежде
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети
Подпишитесь
В три раза! Новосибирцы возмущены ростом счетов за отопление
4 января 13:46
Жительница Новосибирска посоветовала не гулять в центре из-за толпы людей
Сегодня, 02:21
Морозы до -37 ударят по Новосибирску на первой рабочей неделе 2023 года
Сегодня, 03:09
В Новосибирске 10-летний мальчик выпрыгнул из окна горящей квартиры
Вчера, 13:08
Жители Новосибирска раскритиковали уборку улиц в новогодние праздники
Вчера, 04:33
В Новосибирске начался традиционный фестиваль снежных скульптур
Вчера, 03:33