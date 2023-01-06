Жительница Новосибирска поила младенца энергетиками во время путешествия

Сибирячку заметили на заправке в Самаре, когда она поила младенца энергетиками. Со слов очевидцев, женщина пренебрежительно относилась к своему малышу.
Оказалось, она в Новосибирске уже была на «карандаше» у опеки. Чтобы её не тревожили, женщина уехала путешествовать с грудничком на руках.
Ее уже определили в социальный центр, как и ребенка. Болтенко сейчас проводит проверку на предмет качества работы надзорных органов.
Напомним, ранее до Надежды Болтенко дошла история многодетной семьи, дети из которой гуляют в мороз по Новосибирску в летней одежде. Ситуацию она взяла под свой контроль.