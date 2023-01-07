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Ледовое побоище: кто победил в драке хоккеистов "Сибири" и "Динамо"

Сегодня, 14:16
Фото: ТГ-канал "Сибири"
Неспортивно, но эффектно
В Новосибирске на хоккейном матче между “Сибирью” и минским “Динамо” произошла массовая драка.

Видео потасовки опубликовано в Telegram-канале "Сибири" - новосибирцы в синей форме, минчане в белой

 

Видео: ТГ-канал "Сибири"

"Активное начало от "Сибири", несколько голевых моментов! Но пока шайба не идет в ворота "Динамо"! И стычка на пятачке гостей! Обоюдное удаление за грубость, у нас это Чесалин", - написали в канале.

У динамовцев площадку покинул Ник Мерли.

Матч завершился победой сибиряков со счетом 3:2, шайбы забросили Аланов, Основин и Морозов.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Сибири" Андрей Мартемьянов, показавший судьям средний палец, заплатит 300 тыс. рублей.

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#Дмитрий Малов#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Хк сибирь#Драка#Видео
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