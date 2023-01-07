Ледовое побоище: кто победил в драке хоккеистов "Сибири" и "Динамо"

Видео потасовки опубликовано в Telegram-канале "Сибири" - новосибирцы в синей форме, минчане в белой
"Активное начало от "Сибири", несколько голевых моментов! Но пока шайба не идет в ворота "Динамо"! И стычка на пятачке гостей! Обоюдное удаление за грубость, у нас это Чесалин", - написали в канале.
У динамовцев площадку покинул Ник Мерли.
Матч завершился победой сибиряков со счетом 3:2, шайбы забросили Аланов, Основин и Морозов.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Сибири" Андрей Мартемьянов, показавший судьям средний палец, заплатит 300 тыс. рублей.