Экспозицию уже показали первым посетителям, но Близнюк говорит, что это пока только "тизер". Сейчас заканчивается ремонт еще в двух больших соседних помещениях. Там будет расположен музей компьютерной техники от советских времен до наших дней, эту коллекцию много лет собирал житель Академгородка Дмитрий Бачило, и музей фотографии, за который отвечает Владислав Кукарин, где можно будет изучить ретро-фотоаппараты, самому проявить пленку и напечатать карточки в комнате с красным фонарем.