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"Академ в Центре" – новый музей, посвященный ученым СССР, появился в Новосибирске

Сегодня, 11:17

В новосибирском Академгородке открыли новый музей советской науки

Создатели легендарного "Интегрального музея Академгородка" открыли новое выставочное пространство прямо в здании научного института. Это самый масштабный проект музея, который хранит память о первых жителях Новосибирского научного центра

Название нового проекта создательницы "Интегрального музея Академгородка" Анастасии Близнюк отсылает к месту расположения экспозиции. "Академ в Центре" расположен в здании Вычислительного центра СО АН СССР. Теперь здесь работают три  научных института, связанных с IT-отраслью, экспозицию разместили в помещениях Института вычислительной математики и математической геофизики. В трех комнатах условно воссоздан интерьер квартиры ученого 60-х годов – прихожая, гостиная и рабочий кабинет, обставленные мебелью и артефактами тех лет. Экспозиция посвящена первому директору Вычислительного центра, выдающемуся специалисту в области вычислительной математики Гурию Марчуку.

"В рамках научного туризма, который сейчас развивается в Новосибирской области, люди хотят в институты. А зайти в институты, как правило, некуда и ученые не очень любят, чтобы на них смотрели во время работы. Поэтому у нас получается вот такой хороший слоган: "Зайди в институт!". Мы действительно предлагаем гостям зайти через центральный вход, оказаться в храме науки, который имеет очень большую историю вычислительных технологий", - говорит Анастасия Близнюк.

Экспозицию уже показали первым посетителям, но Близнюк говорит, что это пока только "тизер". Сейчас заканчивается ремонт еще в двух больших соседних помещениях. Там будет расположен музей компьютерной техники от советских времен до наших дней, эту коллекцию много лет собирал житель Академгородка Дмитрий Бачило,  и музей фотографии, за который отвечает Владислав Кукарин, где можно будет изучить ретро-фотоаппараты, самому проявить пленку и напечатать карточки в комнате с красным фонарем.

Открытие новой площадки, подчеркивает Анастасия Близнюк, позволит проводить экскурсии с рассказами об истории Академгородка для целых школьных классов и больших организованных групп туристов. Раньше "Интегральный музей", который расположен в квартире, где живет Анастасия с мужем, был лишен такой возможности.

А в планах энтузиастов – открытие Музея моды, который будет располагаться в центральной части Новосибирска. Уже достигнута предварительная договоренность о выделении под экспозицию старинного особняка.

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