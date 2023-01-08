Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Новосибирской области

ДТП произошло около 11 часов в воскресенье на 100-м км трассы Р-255. Очевидцы незамедлительно вызвали помощь на место.
«Двоих пассажиров зажало между сиденьями в салоне автомобиля. С помощью специальных инструментов их освободили. Всего пострадали 4 человека – они в больнице», - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
О характере травм в ведомстве не уточнили. Сейчас правоохранители выясняют детали аварии.
Напомним, ранее в ДТП в Новосибирске попал 16-летний подросток. Парень угнал автомобиль у своей родственницы - она заявила в полицию.