Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Новосибирской области

Две легковушки столкнулись на трассе возле Болотного в Новосибирской области 8 января. Пострадали четыре человека, двоим из которых потребовалась помощь спасателей МЧС.

ДТП произошло около 11 часов в воскресенье на 100-м км трассы Р-255. Очевидцы незамедлительно вызвали помощь на место. «Двоих пассажиров зажало между сиденьями в салоне автомобиля. С помощью специальных инструментов их освободили. Всего пострадали 4 человека – они в больнице», - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС региона. О характере травм в ведомстве не уточнили. Сейчас правоохранители выясняют детали аварии. Напомним, ранее в ДТП в Новосибирске попал 16-летний подросток. Парень угнал автомобиль у своей родственницы - она заявила в полицию. В Новосибирске подросток угнал машину у родственницы и попал в ДТП Узнать подробнее