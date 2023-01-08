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Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Новосибирской области

Сегодня, 09:01
Фото: ГУ МЧС Новосибирской области
Две легковушки столкнулись на трассе возле Болотного в Новосибирской области
Две легковушки столкнулись на трассе возле Болотного в Новосибирской области 8 января. Пострадали четыре человека, двоим из которых потребовалась помощь спасателей МЧС.

ДТП произошло около 11 часов в воскресенье на 100-м км трассы Р-255. Очевидцы незамедлительно вызвали помощь на место.

«Двоих пассажиров зажало между сиденьями в салоне автомобиля. С помощью специальных инструментов их освободили. Всего пострадали 4 человека – они в больнице», - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

О характере травм в ведомстве не уточнили. Сейчас правоохранители выясняют детали аварии.

Напомним, ранее в ДТП в Новосибирске попал 16-летний подросток. Парень угнал автомобиль у своей родственницы - она заявила в полицию.

В Новосибирске подросток угнал машину у родственницы и попал в ДТП
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#ДТП#Происшествия#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область
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