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Когда начнут выплачивать детские пособия в январе 2023 года

Сегодня, 11:19
Фото: 1MI
Семьи с детьми начнут получать новые выплаты с 1 января 2023 года
Семьи с детьми начнут получать новые выплаты по измененным правилам с 1 января 2023 года. Это будет универсальное пособие для всех – рассказываем, когда начнут получать его родители.

Новую выплату будут назначать на каждого ребенка от рождения до исполнения 17 лет. Вне зависимости от доходов его семьи. На это пособие даже имеют право беременные женщины.

Когда выплатят детское пособие на детей в 2023 году:

Родителям нужно оформить на пособие сначала заявление. Срок рассмотрения занимает 10-20 рабочих дней. Выплата после одобрения должна поступить через 5 дней.

Даты: с 1 по 25 января 2023 года. Это при условии, что в декабре деньги не поступали. Всё по той же привычной схеме, выплата приходит каждый месяц за предыдущий. На банковские карты пособия могут прийти в первую неделю января, а в почтовое отделение можно прийти уже после 9 числа.

Новое пособие беременные имеют право получить с 12 недели после постановки на учет.

Кто получит новое универсальное пособие в 2023 году:

- беременные

- на ребенка до 3 лет

- до 1,5 лет

- дети от 3 до 7 лет

- от 8 до 17 лет.

Документы и справки о доходах и иные больше не потребуются родителям для оформления заявления.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Пособие
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