Даты: с 1 по 25 января 2023 года. Это при условии, что в декабре деньги не поступали. Всё по той же привычной схеме, выплата приходит каждый месяц за предыдущий. На банковские карты пособия могут прийти в первую неделю января, а в почтовое отделение можно прийти уже после 9 числа.