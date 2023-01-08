Новую выплату будут назначать на каждого ребенка от рождения до исполнения 17 лет. Вне зависимости от доходов его семьи. На это пособие даже имеют право беременные женщины.
Родителям нужно оформить на пособие сначала заявление. Срок рассмотрения занимает 10-20 рабочих дней. Выплата после одобрения должна поступить через 5 дней.
Даты: с 1 по 25 января 2023 года. Это при условии, что в декабре деньги не поступали. Всё по той же привычной схеме, выплата приходит каждый месяц за предыдущий. На банковские карты пособия могут прийти в первую неделю января, а в почтовое отделение можно прийти уже после 9 числа.
Новое пособие беременные имеют право получить с 12 недели после постановки на учет.
- беременные
- на ребенка до 3 лет
- до 1,5 лет
- дети от 3 до 7 лет
- от 8 до 17 лет.
Документы и справки о доходах и иные больше не потребуются родителям для оформления заявления.