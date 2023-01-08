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В Новосибирске мужчина на Lada Granta протаранил световую опору

Сегодня, 09:20
Фото: ГИБДД Новосибирской области
Водитель Lada Granta и его пассажирка пострадали в ДТП в Новосибирске 8 января
Водитель Lada Granta и его пассажирка пострадали в ДТП в Новосибирске 8 января. Они врезались на скорости в столб, сообщает ГИБДД региона.

Пара попала в аварию на улице Жуковского, 9. Мужчина не справился с управлением и влетел в световую опору. Вместе с ним в салоне находилась 30-летняя женщина.

«Оба получили различные травмы и попали в больницу. Сейчас устанавливают обстоятельства ДТП», - сообщает представитель ГИБДД Новосибирска Денис Куприенко.

Напомним, 8 января серьезное ДТП произошло на трассе в Болотнинском районе Новосибирской области. Два автомобиля столкнулись и в результате пострадали четыре человека. Двоих зажало в салоне.

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Новосибирской области
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#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП
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