В Новосибирске мужчина на Lada Granta протаранил световую опору

Пара попала в аварию на улице Жуковского, 9. Мужчина не справился с управлением и влетел в световую опору. Вместе с ним в салоне находилась 30-летняя женщина.
«Оба получили различные травмы и попали в больницу. Сейчас устанавливают обстоятельства ДТП», - сообщает представитель ГИБДД Новосибирска Денис Куприенко.
Напомним, 8 января серьезное ДТП произошло на трассе в Болотнинском районе Новосибирской области. Два автомобиля столкнулись и в результате пострадали четыре человека. Двоих зажало в салоне.