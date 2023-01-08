В Новосибирске мужчина повесил микрозайм на бывшую жену

Житель Новосибирска оформил 13 000 рублей в МФО на супругу после развода. Он скопировал ее паспорт и теперь стал фигурантом дела о мошенничестве, сообщают в ГУ МВД по региону.

Молодая пара рассталась ещё весной прошлого года, а осенью женщину атаковали звонками коллекторы. Так она узнала, что бывший 23-летний муж взял на её имя 13 тысяч рублей в микрофинансовой организации. Сибирячка заявила на него в полицию. Правоохранители узнали, что экс-супруг будучи в браке скопировал её паспорт и на него оформил кредит. Заемные деньги парень давно потратил, а закрывать долг не торопился. Его нашли и призвали к ответственности. Мужчина пообещал всё выплатить. Но несмотря на это, против него всё равно возбудили дело о мошенничестве.