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В Новосибирске мужчина повесил микрозайм на бывшую жену

Сегодня, 09:40
Фото: 1MI
Житель Новосибирска оформил 13 000 рублей в МФО на супругу после развода
Житель Новосибирска оформил 13 000 рублей в МФО на супругу после развода. Он скопировал ее паспорт и теперь стал фигурантом дела о мошенничестве, сообщают в ГУ МВД по региону.

Молодая пара рассталась ещё весной прошлого года, а осенью женщину атаковали звонками коллекторы. Так она узнала, что бывший 23-летний муж взял на её имя 13 тысяч рублей в микрофинансовой организации.

Сибирячка заявила на него в полицию. Правоохранители узнали, что экс-супруг будучи в браке скопировал её паспорт и на него оформил кредит.

Заемные деньги парень давно потратил, а закрывать долг не торопился. Его нашли и призвали к ответственности.

Мужчина пообещал всё выплатить. Но несмотря на это, против него всё равно возбудили дело о мошенничестве.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Кредит#Полиция
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