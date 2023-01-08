В Новосибирске выбрали победителей фестиваля снежных скульптур-2023

Стоит отметить, в этом году фестиваль стартовал впервые в Центральном парке. Эта площадка, по мнению властей, удобнее для туристов, которые приехали в Новогоднюю столицу на каникулы. И правда, на финал снежного конкурса 8 января приехали десятки людей.