В Новосибирске выбрали победителей фестиваля снежных скульптур-2023

Стоит отметить, в этом году фестиваль стартовал впервые в Центральном парке. Эта площадка, по мнению властей, удобнее для туристов, которые приехали в Новогоднюю столицу на каникулы. И правда, на финал снежного конкурса 8 января приехали десятки людей.
Больше всего зрителям пришлась по душе композиция «Мы первые встречаем рассвет» от Хабаровска. Девушки-скульпторы изобразили огромную рыбу, которая держит на себе корабль, мышь и кота. Они стали победительницами по праву.
Темой фестиваля 2023 года стала - «Вся Россия в моем городе». Среди скульптур можно встретить рыбку, барана, тигра, медведя и другие образы, которые символизируют родину участников.
Напомним, в состязании участвуют около 10 команды из соседних сибирских и центральных регионов страны. Победителю вручат кубок мэра Новосибирска. На финале всё не завершится – горожане смогут смотреть на фигуры ещё до 25 января.