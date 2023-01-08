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В Новосибирске выбрали победителей фестиваля снежных скульптур-2023

Сегодня, 11:24
Фото: atas.info
Традиционный фестиваль снежных скульптур в Новосибирске подошел к концу - 8 января 2023 года объявили победителей. Мастера, прибывшие на состязание в Новогоднюю столицу, возвели фигуры, символизирующие их родные регионы.

Стоит отметить, в этом году фестиваль стартовал впервые в Центральном парке. Эта площадка, по мнению властей, удобнее для туристов, которые приехали в Новогоднюю столицу на каникулы. И правда, на финал снежного конкурса 8 января приехали десятки людей.

Больше всего зрителям пришлась по душе композиция «Мы первые встречаем рассвет» от Хабаровска. Девушки-скульпторы изобразили огромную рыбу, которая держит на себе корабль, мышь и кота. Они стали победительницами по праву.

Темой фестиваля 2023 года стала - «Вся Россия в моем городе». Среди скульптур можно встретить рыбку, барана, тигра, медведя и другие образы, которые символизируют родину участников.

Напомним, в состязании участвуют около 10 команды из соседних сибирских и центральных регионов страны. Победителю вручат кубок мэра Новосибирска. На финале всё не завершится – горожане смогут смотреть на фигуры ещё до 25 января.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Фестиваль#Скульптуры
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