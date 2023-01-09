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Четыре очага кори выявлены в Бердске за праздничные дни

Сегодня, 10:33
Фото: 1MI
Заболевшие дети госпитализированы в инфекционные отделения стационара

В Бердске Новосибирской области выявили четыре очага кори

Об этом порталу «Бердск-онлайн» сообщила главный врач Бердской ЦРБ Елена Тоцкая.

По  словам медиков, первые случаи заболевания удалось выявить до Нового года.

Врачи сделали акцент на профилактике тяжелого и контагенозного заболевания, однако нашлись родители, которые наотрез отказываются делать прививки детям. Даже при выявленных четырех очагах заражения.

«С выявленными очагами мы работаем по алгоритму. Отрабатываем с Роспотребнадзором по всем нормативам. Есть госпитализированные дети. Также мы проводим «подчищающую иммунизацию», следует отметить, что даже при наличии вспышек кори, родители отказываются от вакцинации у детей. В данной ситуации родители – взрослые люди – несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей. Корь – очень опасное заболевание. Она входит в календарь прививок. А когда уровень заболеваемости повышается, необходимо проводить иммунизацию в тех группах, где она еще не проведена», — цитирует «Бердск-онлайн» слова специалистов-медиков.

Ранее сообщалось, что в условиях распространения кори в столице Сибири Роспотребнадзор разрешил прививать новосибирцев, находившихся в контакте с заболевшими, на дому.

#Общество#Новосибирская область#Корь#Очаги заражения#Бердск
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