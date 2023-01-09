Четыре очага кори выявлены в Бердске за праздничные дни

«С выявленными очагами мы работаем по алгоритму. Отрабатываем с Роспотребнадзором по всем нормативам. Есть госпитализированные дети. Также мы проводим «подчищающую иммунизацию», следует отметить, что даже при наличии вспышек кори, родители отказываются от вакцинации у детей. В данной ситуации родители – взрослые люди – несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей. Корь – очень опасное заболевание. Она входит в календарь прививок. А когда уровень заболеваемости повышается, необходимо проводить иммунизацию в тех группах, где она еще не проведена», — цитирует «Бердск-онлайн» слова специалистов-медиков.