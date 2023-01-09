Экс-зампрорурора Новосибирской области Турбин признался в получении взятки

По данным из картотеки Центрального райсуда, в ходе заседания 9 января Белоус признался, что выступил посредником в передаче взятки в размере 3 млн рублей Турбину. Получатель отрицать этого не стал.
«Оба фигуранта дела признали свою вину. Им предъявили обвинение. Остальные детали обсудят на заседании 8 февраля 2023 года», - сообщается на сайте суда.
Как выяснили правоохранители, взятку (3 млн рублей и 1 000 долларов) подсудимым передал бизнесмен Михаил Колгоморов. На эти деньги он «купил» сведения о ходе расследования дела против его товарища. Это произошло ещё в 2017 году.
Напомним, во взятках также подозревают экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Дело в отношении него до сих пор расследуется.