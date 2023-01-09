Экс-зампрорурора Новосибирской области Турбин признался в получении взятки

Как выяснили правоохранители, взятку (3 млн рублей и 1 000 долларов) подсудимым передал бизнесмен Михаил Колгоморов. На эти деньги он «купил» сведения о ходе расследования дела против его товарища. Это произошло ещё в 2017 году.