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Экс-зампрорурора Новосибирской области Турбин признался в получении взятки

Сегодня, 06:15
Фото: Судебный департамент НСО
Экс-зампрокурора Новосибирской области Турбин признал вину по делу о взятках
Бывший зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин признал вину по делу о взяточничестве в суде. Также поступил и его сообщник – бизнесмен Сергей Белоус.

По данным из картотеки Центрального райсуда, в ходе заседания 9 января Белоус признался, что выступил посредником в передаче взятки в размере 3 млн рублей Турбину. Получатель отрицать этого не стал.

«Оба фигуранта дела признали свою вину. Им предъявили обвинение. Остальные детали обсудят на заседании 8 февраля 2023 года», - сообщается на сайте суда.

Как выяснили правоохранители, взятку (3 млн рублей и 1 000 долларов) подсудимым передал бизнесмен Михаил Колгоморов. На эти деньги он «купил» сведения о ходе расследования дела против его товарища. Это произошло ещё в 2017 году.

Напомним, во взятках также подозревают экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Дело в отношении него до сих пор расследуется.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Прокурор#Взятки
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