В 2023 году многие детские пособия, например, на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет объединят в одну универсальную выплату. Их начнут назначать детям от 0 лет до их совершеннолетия. Родителей, таким образом, освободят от бумажной волокиты. Не придется собираться справки и различные документы на каждого ребенка в семье разного возраста.
Из-за увеличения прожиточного минимума в Новосибирской области, каждый месяц семьи будут получать в 2023-м больше прежнего. Но порядок останется без изменений: 50%, 75% и 100% от ПМ, который в нашем регионе составит 14 728 рублей. В цифрах следующее:
50% - 7364,00 руб.
75% - 11046,00 руб.
100% - 14728,00 руб.
Подобную меру поддержки получают родители, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Подробнее можно узнать на сайте Министерства труда и социального развития региона.
Также ежемесячное пособие назначается на ребенка, который проживает с матерью и не имеет отца (или наоборот) – это 668,99 руб. Если родители разведены - 668,99 руб.
- По потери кормильца - 668,99 руб.
- Если один из родителей не платит алименты - 668,99 руб.
- Дети военных получают - 668,99 руб.
- А дети, родители которых лишены родительских прав - 668,99 руб.
Ещё финансовой помощью каждый месяц облагаются родители, у которых ребенок с инвалидностью. Размер выплаты около 450 рублей.
Согласно региональной программе «Финансовая поддержка семей при рождении детей», единовременно пособие получают молодые семьи при рождении ребенка.
- После рождения первенца – около 7 тысячи рублей;
- На второго – свыше 13 тысячи рублей;
- На третьего и последующих – около 20 тысяч рублей.
Важно: подать заявление не позднее 6 месяцев после рождения малыша. Также возраст одного из родителей не должен превышать 35 лет на момент появления на свет ребенка. У всех должно быть гражданство РФ и прописка в Новосибирской области.
Областную выплату многодетные семьи получают при поступлении ребенка в первый класс школы – разово около 6 000 рублей. Такая сумма на каждого первоклассника в семье.
Размер маткапитала в 2023 году составит около 600 тыс. рублей на первого ребенка, на второго – свыше 780 тыс. руб.