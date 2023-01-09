В 2023 году многие детские пособия, например, на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет объединят в одну универсальную выплату. Их начнут назначать детям от 0 лет до их совершеннолетия. Родителей, таким образом, освободят от бумажной волокиты. Не придется собираться справки и различные документы на каждого ребенка в семье разного возраста.