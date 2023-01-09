В России с 1 января 2023 года повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 6,3%. Он составит 16 242 рублей. На сколько тогда и кому поднимут зарплату, пособия в этой связи, разбираемся с Atas.info.

МРОТ - Кому повысят зарплату в 2023 году: Как вырастут пособия и выплаты в 2023 году с учетом нового МРОТ: