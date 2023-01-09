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МРОТ 2023 в Новосибирске: зарплата и пособия – кому повысят с 1 января

Сегодня, 10:50
Фото: 1MI
В России с 1 января 2023 года повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
В России с 1 января 2023 года повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 6,3%. Он составит 16 242 рублей. На сколько тогда и кому поднимут зарплату, пособия в этой связи, разбираемся с Atas.info.

МРОТ - Кому повысят зарплату в 2023 году:

Стоит отметить, не во всех компаниях страны от МРОТа зависят заработные платы сотрудников. Важно только, чтобы работник получал строго не менее МРОТа. И в расчет берется не чистый оклад, а общий заработок за месяц, с премиями и т.д.

Доходы из-за МРОТа не вырастут у тех, кто и так получал больше его размера. У таких людей увеличение зарплат произойдет после индексации.

Индексация происходит ежегодно, обычно, в феврале. Точный размер будет зависеть от цифр инфляции – Банк России прогнозирует на уровне 12-15%.

Повышение зарплат коснется всех работников бюджетных сфер. В частности, сотрудников силовых структур, педагогов, спасателей, военных и других.

Как вырастут пособия и выплаты в 2023 году с учетом нового МРОТ:

Из-за роста МРОТ увеличатся различные социальные выплаты, связанные с ним. Речь о декретных выплатах и больничных (с ребенком), пособии по уходу за детьми и на время родов,

В среднем, за сутки работающая мама может получить максимум 2 736,99 рублей в 2023 году в декрете. Больничные с ребенком составят 523 рубля в день.

 

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пособие#Зарплата
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