Стоит отметить, не во всех компаниях страны от МРОТа зависят заработные платы сотрудников. Важно только, чтобы работник получал строго не менее МРОТа. И в расчет берется не чистый оклад, а общий заработок за месяц, с премиями и т.д.
Доходы из-за МРОТа не вырастут у тех, кто и так получал больше его размера. У таких людей увеличение зарплат произойдет после индексации.
Индексация происходит ежегодно, обычно, в феврале. Точный размер будет зависеть от цифр инфляции – Банк России прогнозирует на уровне 12-15%.
Повышение зарплат коснется всех работников бюджетных сфер. В частности, сотрудников силовых структур, педагогов, спасателей, военных и других.
Из-за роста МРОТ увеличатся различные социальные выплаты, связанные с ним. Речь о декретных выплатах и больничных (с ребенком), пособии по уходу за детьми и на время родов,
В среднем, за сутки работающая мама может получить максимум 2 736,99 рублей в 2023 году в декрете. Больничные с ребенком составят 523 рубля в день.