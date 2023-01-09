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Начните Новый год со здоровья вместе с центром семейной медицины «Здравица»!

Сегодня, 09:06
Фото: pxhere.com
Весь январь 2023 года в «Здравице» новогодние акции — самые популярные услуги по выгодной цене.

Сегодня сеть клиник «Здравица» насчитывает семь филиалов в разных частях города, и значит, всё больше людей могут получать квалифицированную медицинскую помощь рядом с домом 7 дней в неделю с утра и до позднего вечера.

Сильная сторона «Здравицы» — это высокий уровень сервиса и профессионализма сотрудников. Более 250 врачей различных специальностей работают в клинике долгие годы. Здесь каждый может почувствовать на себе искреннюю заботу и внимание, которое проявляется в мелочах: удобное мобильное приложение для клиентов, семейная программа лояльности, детская бонусная система, онлайн-консультации врачей. Быть рядом со своим пациентом во всех смыслах этого слова — в этом суть «Здравицы» и ее уникальность.

Гордость «Здравицы» — отделение детских специалистов, которых объединяет искренняя любовь к своим маленьким пациентам. Чтобы детям и родителям на приеме было максимально комфортно, в центрах тоже все продумано до мелочей: предусмотрены места для колясок, пеленальные столики, есть место, где можно покормить новорожденного. В кабинетах много игрушек для детей разных возрастов, есть запасные памперсы или другие нужные мелочи.

После приема каждому маленькому пациенту вручают монетки, которые тут же можно обменять на понравившуюся игрушку. А при сдаче крови на анализ всем посетителям дают маленькую шоколадку. И это тоже проявление заботы.

Весь январь 2023 года в «Здравице» новогодние акции — самые популярные услуги по выгодной цене.

  • Курсы массажа для взрослых и детей с экономией до 1600 рублей.
  • Комплексная проверка зрения для взрослых и детей с экономией до 500 рублей.
  • Чистка зубов для взрослых и детей с экономией до 500 рублей.
  • Первичный прием акушера-гинеколога с экономией 500 рублей.
  • Первичный прием невролога с экономией 500 рублей.
  • Диагностика витаминно-минерального обмена у взрослых и детей с экономией 500 рублей.

Назовите промокод «Все будет хорошо» при расчете на кассе центров и получите любую из этих услуг по специальной цене. Подробности акций можно узнать на сайте клиники.

Берегите себя и своих близких!

Центр семейной медицины «Здравица»:

  • Красный проспект, 323, ЖК «Онега», 1-й этаж
  • ул. 1905 года, 73, 1-й этаж
  • ул. Державина, 28, 1-й этаж
  • ул. Шевченко, 31«а», 1-й этаж (вход № 1 и вход № 2)
  • ул. Дуси Ковальчук, 272/1, 1-й этаж
  • пл. Маркса, 7, 3-й этаж
  • ул. Титова, 22«а», БЦ Stalin-house, 4-й этаж

www.zdravitsa.ru

единый колл-центр: 8 (383) 362–02–00

vk.com/zdravitsa_ru

Имеются противопоказания к применению и использованию, необходимо ознакомление с инструкцией по применению или получение консультации специалистов. Лицензия ЛО-54-01-006164 от 25.12.2020 г. ООО ЦСМ «Здравица».

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