Начните Новый год со здоровья вместе с центром семейной медицины «Здравица»!

Сильная сторона «Здравицы» — это высокий уровень сервиса и профессионализма сотрудников. Более 250 врачей различных специальностей работают в клинике долгие годы. Здесь каждый может почувствовать на себе искреннюю заботу и внимание, которое проявляется в мелочах: удобное мобильное приложение для клиентов, семейная программа лояльности, детская бонусная система, онлайн-консультации врачей. Быть рядом со своим пациентом во всех смыслах этого слова — в этом суть «Здравицы» и ее уникальность.