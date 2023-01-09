Начните Новый год со здоровья вместе с центром семейной медицины «Здравица»!

Сегодня сеть клиник «Здравица» насчитывает семь филиалов в разных частях города, и значит, всё больше людей могут получать квалифицированную медицинскую помощь рядом с домом 7 дней в неделю с утра и до позднего вечера.
Сильная сторона «Здравицы» — это высокий уровень сервиса и профессионализма сотрудников. Более 250 врачей различных специальностей работают в клинике долгие годы. Здесь каждый может почувствовать на себе искреннюю заботу и внимание, которое проявляется в мелочах: удобное мобильное приложение для клиентов, семейная программа лояльности, детская бонусная система, онлайн-консультации врачей. Быть рядом со своим пациентом во всех смыслах этого слова — в этом суть «Здравицы» и ее уникальность.
Гордость «Здравицы» — отделение детских специалистов, которых объединяет искренняя любовь к своим маленьким пациентам. Чтобы детям и родителям на приеме было максимально комфортно, в центрах тоже все продумано до мелочей: предусмотрены места для колясок, пеленальные столики, есть место, где можно покормить новорожденного. В кабинетах много игрушек для детей разных возрастов, есть запасные памперсы или другие нужные мелочи.
После приема каждому маленькому пациенту вручают монетки, которые тут же можно обменять на понравившуюся игрушку. А при сдаче крови на анализ всем посетителям дают маленькую шоколадку. И это тоже проявление заботы.
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Берегите себя и своих близких!
Центр семейной медицины «Здравица»:
www.zdravitsa.ru
единый колл-центр: 8 (383) 362–02–00
vk.com/zdravitsa_ru
Имеются противопоказания к применению и использованию, необходимо ознакомление с инструкцией по применению или получение консультации специалистов. Лицензия ЛО-54-01-006164 от 25.12.2020 г. ООО ЦСМ «Здравица».
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