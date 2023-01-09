О жутком морозе до -37 ℃ и ураганном ветре предупредили жителей Новосибирска

Так, по данным Гидрометцентра, 9 января в регионе ожидается мокрый снег с дождем. Кроме того, в регионе фиксируется усиление ветра до 18-23 м/с. Ветер начал бушевать в Новосибирске еще с вечера 8 января, что может привести к разным последствиям. Например, последний раз такой сильный ветер был в октябре. В тот день обрушились крыши общежитий, линии электропередач, а также остановки и деревья.