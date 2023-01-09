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О жутком морозе до -37 ℃ и ураганном ветре предупредили жителей Новосибирска

Сегодня, 02:33
Фото: atas.info
В регионе сегодня будет -37 градусов, по данным МЧС

МЧС предупредило новосибирцев о похолодании до -37 градусов

Экстренное предупреждение для жителей Новосибирской области выпустило МЧС – в нем говорится о резком похолодании до -37 ℃. Информация опубликована на официальном сайте, а также в SMS-рассылке.

Так, по данным Гидрометцентра, 9 января в регионе ожидается мокрый снег с дождем. Кроме того, в регионе фиксируется усиление ветра до 18-23 м/с. Ветер начал бушевать в Новосибирске еще с вечера 8 января, что может привести к разным последствиям. Например, последний раз такой сильный ветер был в октябре. В тот день обрушились крыши общежитий, линии электропередач, а также остановки и деревья.

Предупреждение разослало МЧС
Фото: atas.info, МЧС

В связи с сильным ветром, новосибирцев попросили обращать внимание на плохо закрепленные конструкции, которые может снести. Лучше всего отказаться от парковки рядом со старыми деревьями. Также в МЧС предупредили о возможном возникновение ЧС, обрывов проводов, нарушении работы транспорта и увеличения ДТП.

В течение дня в регионе будет холодать с +1 до -29 ℃. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс. Погода». Морозы продержатся до четверга, 12 января. Средняя температура воздуха составит -24…-30 ℃ днем и -27…-32 ℃ ночью.

Морозы в Новосибирске
Фото: Яндекс. Погода

Также смотрите прогноз погоды на весь январь-2023 в Новосибирске. Месяц будет снежным. 

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода на 3 дня
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