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Очень востребованная: в электричке Новосибирск-Татарск увеличили число вагонов

Сегодня, 04:14
Фото: atas.info
Электричка ходит ежедневно и пользуется популярностью у местных жителей

В Новосибирской области увеличили число вагонов в электричке до Татарска

В Новосибирской области из-за востребованности электрички до Татарска было принято решение: увеличить число вагонов с 8 до 10. Об этом доложил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский во время оперативного совещания в правительстве 9 января.

1 января 2023 года в Новосибирской области запустили электричку до Татарска. Электропоезд отправляется каждый день. Он проходит через восемь районов – без пересадок. Для этого объединили несколько направлений: Чулымская и Барабинск.

По словам минтранса, направление электрички оказалось весьма востребовано. Во время Рождества даже было принято решение заменить поезд на более старую модель, но десятивагонную, чтобы увести больше пассажиров.

Отметим, что до Татарска ходит новая восьмивагонная электричка. Теперь ее будут запускать только по выходным, а по будням менять на старую десятивагонную. Анатолий Костылевский отметил, что загруженность на участках достигала 130%. Речь идет о маршруте Новосибирск-Чулым.

«В среднем ежесуточно от Барабинска до Татарска  ездило по 300 человек. В будние дни будем ставить восьмивагонный новый состав, а в выходные десятивагонный. К концу второго квартала 2023 года ожидаем новый десятивагонный состав», - сказал министр транспорта во время совещания.
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Напомним, что запустить электричку до Татарска ранее планировалось не 1 января, а 15 декабря. Однако перед этой датой стало известно, что запуск перенесли. Причины не уточнялись. 

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#Транспорт#Город#Новосибирск#Татарск#Электричка#Эмилия Губарева
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