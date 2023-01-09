Под Новосибирском автоледи на Mitsubishi Outlander насмерть сбила пешехода

Напомним, ранее спасатели предупредили водителей о метелях, из-за которых ухудшится видимость на трассах в Новосибирской области. Им посоветовали держать дистанцию, не превышать скорость и внимательнее смотреть на дорогу, чтобы избежать ДТП.