Под Новосибирском автоледи на Mitsubishi Outlander насмерть сбила пешехода

Авария произошла на Северном обходе недалеко от Коченево поздним вечером 8 января. 33-летняя сибирячка ехала по трассе в сторону Омска и сбила женщину, которая переходила дорогу.
«Сейчас выясняем все детали ДТП. Водитель уверяет, что погибшая 50-летняя женщина шла в неположенном месте. Из-за этого, ей не удалось разглядеть её в темноте», - пояснили в дежурной части ГИБДД Новосибирской области.
Напомним, ранее спасатели предупредили водителей о метелях, из-за которых ухудшится видимость на трассах в Новосибирской области. Им посоветовали держать дистанцию, не превышать скорость и внимательнее смотреть на дорогу, чтобы избежать ДТП.