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Под Новосибирском автоледи на Mitsubishi Outlander насмерть сбила пешехода

Сегодня, 04:18
Фото: ГИБДД Новосибирской области
женщина за рулем автомобиля Mitsubishi сбила пешехода в Новосибирской области
Молодая женщина за рулем автомобиля Mitsubishi переехала пешехода в Новосибирской области. Об этом сообщает ГИБДД по региону.

Авария произошла на Северном обходе недалеко от Коченево поздним вечером 8 января. 33-летняя сибирячка ехала по трассе в сторону Омска и сбила женщину, которая переходила дорогу.

«Сейчас выясняем все детали ДТП. Водитель уверяет, что погибшая 50-летняя женщина шла в неположенном месте. Из-за этого, ей не удалось разглядеть её в темноте», - пояснили в дежурной части ГИБДД Новосибирской области.

Напомним, ранее спасатели предупредили водителей о метелях, из-за которых ухудшится видимость на трассах в Новосибирской области. Им посоветовали держать дистанцию, не превышать скорость и внимательнее смотреть на дорогу, чтобы избежать ДТП.

#Алина Шефер#ДТП#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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