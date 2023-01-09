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Турист из Новосибирска погиб в горах Кемеровской области

Сегодня, 13:10
Фото: 1MI
Турист из Новосибирска погиб, катаясь на снегоходе, на склоне горы Поднебесные зубья в Кемеровской области

Турист из Новосибирска, катавшийся на снегоходе, погиб в Кемеровской области

Об этом рассказало издание «НГС» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Сообщается, что двое мужчин, один из которых житель Новосибирска, катались на снегоходах по снежному склону, который не был разрешен к эксплуатации. Начался сход лавины снега и 48-летний сибиряк попал под эту лавину. Его вытащили из-под снега, однако спасти мужчину не удалось — он скончался от полученных травм.
Тело жителя Новосибирска сопроводили до станции Междуреченск и передали сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что в Турции произошло ДТП, в котором пострадали туристы из Новосибирска – их автобус перевернулся на трассе.

#Происшествия#Новосибирск#Турист#Горы#Снегоход
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