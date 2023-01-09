Турист из Новосибирска погиб в горах Кемеровской области

Сообщается, что двое мужчин, один из которых житель Новосибирска, катались на снегоходах по снежному склону, который не был разрешен к эксплуатации. Начался сход лавины снега и 48-летний сибиряк попал под эту лавину. Его вытащили из-под снега, однако спасти мужчину не удалось — он скончался от полученных травм.

Тело жителя Новосибирска сопроводили до станции Междуреченск и передали сотрудникам полиции.