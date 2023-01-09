В Новосибирской области подали заявки на открытие 22 купелей на Крещение

«Обычно, каждый год поступает около 50 заявок на купели в Крещение, а в этом году пока заявлено 22», - рассказал Орлов.
Ежегодно все заявленные проруби для Крещенских купаний проверяют спасатели. Потом решается вопрос, в какие из них разрешить окунаться сибирякам. Чем меньше заявленных купелей, тем меньше их будет работать в регионе на религиозный праздник.
В 2022 году из заявленных 50 водоемов выбрали всего 33. Напомним, праздник Крещения состоится в 2023 году 19 января –осталось ещё несколько дней, чтобы заявить свои купели.