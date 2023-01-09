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В Новосибирской области подали заявки на открытие 22 купелей на Крещение

Сегодня, 03:44
Фото: 1MI
Около 22 купелей могут открыть на Крещение в Новосибирской области в 2023 году
Около 22 купелей могут открыть на Крещение в Новосибирской области в 2023 году. Столько заявок подали в ГУ МЧС региона, сообщил в ходе аппаратного заседания 9 января глава ведомства Виктор Орлов, добавив, что в прошлом году их было больше почти в два раза.
«Обычно, каждый год поступает около 50 заявок на купели в Крещение, а в этом году пока заявлено 22», - рассказал Орлов.

Ежегодно все заявленные проруби для Крещенских купаний проверяют спасатели. Потом решается вопрос, в какие из них разрешить окунаться сибирякам. Чем меньше заявленных купелей, тем меньше их будет работать в регионе на религиозный праздник.

В 2022 году из заявленных 50 водоемов выбрали всего 33. Напомним, праздник Крещения состоится в 2023 году 19 января –осталось ещё несколько дней, чтобы заявить свои купели.

В дни Крещения в Новосибирской области откроют 33 купели
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Крещение#Купели
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