В Новосибирской области подали заявки на открытие 22 купелей на Крещение

Около 22 купелей могут открыть на Крещение в Новосибирской области в 2023 году. Столько заявок подали в ГУ МЧС региона, сообщил в ходе аппаратного заседания 9 января глава ведомства Виктор Орлов, добавив, что в прошлом году их было больше почти в два раза.

«Обычно, каждый год поступает около 50 заявок на купели в Крещение, а в этом году пока заявлено 22», - рассказал Орлов. Ежегодно все заявленные проруби для Крещенских купаний проверяют спасатели. Потом решается вопрос, в какие из них разрешить окунаться сибирякам. Чем меньше заявленных купелей, тем меньше их будет работать в регионе на религиозный праздник. В 2022 году из заявленных 50 водоемов выбрали всего 33. Напомним, праздник Крещения состоится в 2023 году 19 января –осталось ещё несколько дней, чтобы заявить свои купели. В дни Крещения в Новосибирской области откроют 33 купели Узнать подробнее