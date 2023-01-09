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В центре Новосибирска сгорел магазин косметики на Красном проспекте

Сегодня, 09:32
Фото: 1MI
Магазин косметики сгорел дотла на Красном проспекте, 85 в Новосибирске 9 января
Магазин косметики сгорел дотла на Красном проспекте, 85 в Новосибирске 9 января. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

По данным ведомства, торговая точка располагалась в жилом доме. Это была пристройка.

«Горит косметика на 15 квадратных метрах. Пострадавших нет, персонал (4 человека) покинули здание сами. Жилой дом не эвакуировали», - уточнил пресс-секретарь МЧС Павел Винаков.

Первым загорелась крыша магазина примерно в 15 часу дня. На место приехали 19 огнеборцев и 6 единиц техники.

Напомним, в декабре под Новосибирском сгорел популярный магазин фейерверков. Огонь быстро охватил здание из-за воспламеняющихся товаров.

Магазин фейерверков полностью сгорел в Татарске Новосибирской области
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#Алина Шефер#Пожар#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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