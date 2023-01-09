В центре Новосибирска сгорел магазин косметики на Красном проспекте

По данным ведомства, торговая точка располагалась в жилом доме. Это была пристройка.
«Горит косметика на 15 квадратных метрах. Пострадавших нет, персонал (4 человека) покинули здание сами. Жилой дом не эвакуировали», - уточнил пресс-секретарь МЧС Павел Винаков.
Первым загорелась крыша магазина примерно в 15 часу дня. На место приехали 19 огнеборцев и 6 единиц техники.
Напомним, в декабре под Новосибирском сгорел популярный магазин фейерверков. Огонь быстро охватил здание из-за воспламеняющихся товаров.