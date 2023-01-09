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Заммэра Новосибирска Анна Терешкова рассказала почему исчезла снежинка

Сегодня, 08:55
Фото: Телеграм канал "Анна Терешкова"
Новосибирская снежинка вновь работает
Чиновница объяснила, что неполадки в работе планшета стали причиной «выключения» новогодней снежинки во время торжественной передачи символа.

Титул новогодней столицы России вместе с символический снежинкой в 2023 году перешел городу Суздаль. Новосибирский мэр Анатолий Локоть в субботу, 7 января, передал эстафету суздальскому коллеге, однако во время церемонии планшет со снежинкой погас.  

«Когда они открывали планшет, то случайно нажали кнопку и выключили программу. Все было в этом планшете», — прояснила ситуацию заммэра Новосибирска Анна Терешкова в беседе с журналистами Сиб.фм. 

Уже 9 января в телеграм канале чиновницы была опубликована запись, доказывающая исправную работу программы и планшета в данный момент. 

«Чтобы убрать все вопросы про пустой планшет при передаче умной Снежинки Новосибирска!» — гласит подпись к опубликованному посту.

Ранее Atas.info сообщал, что Новосибирцы больше не услышат вещание «Радио Шансон».

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#Новосибирск#Снежинка#Поланшет#Анна Терешкова#Общество
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