«Экология-Новосибирск» расторгла три контракта с перевозчиком «ЭкоТранс-Н»

Внешний управляющий ООО «Экология-Новосибирск» Владислав Баряев принял решение об одностороннем растожении контрактов компании с ООО «ЭкоТранс-Н».
В сообщении уточняется, что причиной, вынудившей коммунальную компанию отказаться от сделок, стало финансовое положение ООО «Экология-Новосибирск». Проанализировав рынок аналогичных услуг, руководство компании посчитало такое решение выгодным в финансовом отношении.
Региональный оператор известил о прекращении действия трех их пяти контрактов с транспортной компанией. Однако десятого января ООО «ЭкоТранс-Н» продолжила работу на территориях, оговоренных в расторгнутых контрактах.
«Руководство ООО "ЭкоТранс-Н", несмотря на полученное уведомление об отказе от исполнения заключенных <…> договоров, вывело на маршруты парк техники, которые осуществили сбор и транспортирование ТКО до полигонов», — говорится в сообщении.
Полигоны «Левобережный» и «Гусинобродский» приняли спецтехнику, однако «Экология-Новосибирск» обвинила «ЭкоТранс-Н» в саботаже и давлении.
Ранее Atas.info сообщал о вступлении в должность ВРИО главы региональной ФССП Сергея Неведомского.
Также региональный оператор напоминает, что ООО «Экотранс-Н» прекратило транспортирование ТКО на следующих территориях:
Дзержинский район г. Новосибирска
Железнодорожный район г. Новосибирска
Заельцовский район г. Новосибирска
Калининский район г. Новосибирска
Ленинский район г. Новосибирска
Октябрьский район г. Новосибирска
Боровской сельский совет Новосибирского района НСО
Верх-Тулинский сельский совет Новосибирского района НСО
г. Обь НСО
Каменский сельский совет Новосибирского района НСО
Кубовинский сельский совет Новосибирского района НСО
Мичуринский сельский совет Новосибирского района НСО
Морской сельский совет Новосибирского района НСО
Мочищенский сельский совет Новосибирского района НСО
Плотниковский сельский совет Новосибирского района НСО
Раздольненский сельский совет Новосибирского района НСО
Станционный сельский совет Новосибирского района НСО
Толмачевский сельский совет Новосибирского района НСО
Баганский район НСО
Венгеровский район НСО
Доволенский район НСО
Здвинский район НСО
Карасукский район НСО
Коченевский район НСО
Кочковский район НСО
Краснозерский район НСО
Купинский район НСО
Ордынский район НСО