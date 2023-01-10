«Экология-Новосибирск» расторгла три контракта с перевозчиком «ЭкоТранс-Н»

Также региональный оператор напоминает, что ООО «Экотранс-Н» прекратило транспортирование ТКО на следующих территориях:



Дзержинский район г. Новосибирска

Железнодорожный район г. Новосибирска

Заельцовский район г. Новосибирска

Калининский район г. Новосибирска

Ленинский район г. Новосибирска

Октябрьский район г. Новосибирска



Боровской сельский совет Новосибирского района НСО

Верх-Тулинский сельский совет Новосибирского района НСО

г. Обь НСО

Каменский сельский совет Новосибирского района НСО

Кубовинский сельский совет Новосибирского района НСО

Мичуринский сельский совет Новосибирского района НСО

Морской сельский совет Новосибирского района НСО

Мочищенский сельский совет Новосибирского района НСО

Плотниковский сельский совет Новосибирского района НСО

Раздольненский сельский совет Новосибирского района НСО

Станционный сельский совет Новосибирского района НСО

Толмачевский сельский совет Новосибирского района НСО



Баганский район НСО

Венгеровский район НСО

Доволенский район НСО

Здвинский район НСО

Карасукский район НСО

Коченевский район НСО

Кочковский район НСО

Краснозерский район НСО

Купинский район НСО

Ордынский район НСО