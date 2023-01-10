В Китае Новый год отмечают каждый год в разные даты. Она приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния – между 21 января и 21 февраля. В 2023-м праздник выпадает на 22 января.
По китайскому времени «бой курантов», как почти во всех странах мира – в 00:00 часов. После начинаются шумные пляски и запуски петард. В отличии от россиян, включая новосибирцев, которые пускают салюты ради забавы и красочного зрелища, китайцы верят, что такие ритуалы спугнут злых духов.
Наступивший год символизируется в Китае с Кроликом, а стихией является Вода. Поэтому встречать праздник будут в платьях и костюмах черного и синего цвета.
Стоит отметить, тотемное животное выбирается ежегодно, согласно определенной комбинации. Существует круг из 12 Зодиаков, которые соответствуют одной из стихий. Он стартует каждые 60 лет, и в течении этих лет один из зверей становится «новогодним» символом.
Китайцы очень трепетно относятся к традициям и обычаям. Поэтому не удивительно, что каждый праздник для них не просто веселье, отдых и развлечения, а нечто символичное. Новый год – не исключение.
Они считают, что «Год» - это мифическое чудовище, которого нужно одолеть и с ним попрощаться. Его можно спугнуть шумом и ярким красным цветом. И именно для этого украшают дома и улицы гирляндами и красными фонарями.
Новый год китайцы встречают, как все, в кругу семьи или друзей. Даже не забывают о дальних родственника и стариках – всех приглашают на застолье. При этом желают первым делом всем за столом не счастья, как принято у нас, а богатого урожая.
В Китае Новый год – самый продолжительный – целых 15 дней. Поэтому и к торжеству они готовятся тщательно и задолго (за 2 недели до праздника). Главным делом проводят генеральную уборку в доме, после украшают его. Во дворе принято ставить символ нового года – в 2023-м Кролика. Плюшевых кроликов дарят на праздник детям, также близким вручают открытки с изображением пушистого зверька. А взрослым вручают красный конверт с деньгами Хунбао.
Новогодние традиции россиян многим схожи с обычаями китайцев. Как принято у нас, они лепят пельмени всей семьей в канун праздника. Для них важны внешний вид и ингредиенты в блюде. Поэтому, часто на их столе можно встретить рыбу, которая сулит достаток.
Все праздничные дни китайцы проводят на природе, в парках или в горах, на ярмарках и в гостях. Не забывают также посещать в первые числа нового года храмы.