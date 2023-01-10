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Когда в Новосибирск придет потепление, сообщили в городском управлении по ЧС

Сегодня, 03:27
Фото: 1MI
Холодный фронт накрыл всю Западную Сибирь

Морозы отступят от Новосибирска не ранее середины января-2023

30-градусные морозы продержатся в Новосибирске до конца текущей недели. Ситуация немного улучшится к выходным дням

Морозы ниже 30 градусов продержатся в Новосибирске как минимум, до четверга, 12 января. Столбик термометра медленно начнет подниматься только в пятницу. В субботу возможно повышение дневной температуры до 20 градусов ниже ноля, ночью температура воздуха ожидается в районе 25 градусов мороза, сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии начальник городского управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Александр Ерохин.

Ранее синоптики предупреждали, что ночь на 12 января может стать самой холодной: в Новосибирске температура воздуха упадет до 37, а в области до 40 градусов ниже ноля.

О том, чем опасно резкое похолодание, в интервью Atas.info рассказала врач-кардиолог Ирина Фурсенко.

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