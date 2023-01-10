Морозы ниже 30 градусов продержатся в Новосибирске как минимум, до четверга, 12 января. Столбик термометра медленно начнет подниматься только в пятницу. В субботу возможно повышение дневной температуры до 20 градусов ниже ноля, ночью температура воздуха ожидается в районе 25 градусов мороза, сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии начальник городского управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Александр Ерохин.