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Мэрия назвала температуру, когда можно не вести детей в школу в Новосибирске

Сегодня, 06:41
Фото: 1MI
Старшеклассники могут не идти в школу при -35
В Новосибирск пришли сильные 30-градусные морозы. Возникает вопрос, при какой температуре можно не отправлять ребенка в школу.

Согласно прогнозу синоптиков, морозы в Новосибирской области продержатся всю текущую неделю. Потепление придет на следующей рабочей неделе: столбик термометра покажет -12…15 ℃.

Как уточнили в городском департаменте образования, в морозы ребенка в школу водить не обязательно. Однако для каждой возрастной группы есть своя разрешенная температура.

Например, дошкольники и ученики 1-4 классов могут не ходить в учебное заведение при температуре -25 ℃. Школьники с 5 по 9 классы – при -30 ℃, а ученики 10-11 классов – при -35 ℃.

Однако стоит отметить, что оповестить о том, что ребенок остается дома, вы обязаны классного руководителя. А учеников начальных классов важно отводить на уроки и забирать после.

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Напомним, что ранее в Новосибирске потребовали вернуть ледяные горки, которые запретили еще несколько лет назад. 

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Дети
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