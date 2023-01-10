Согласно прогнозу синоптиков, морозы в Новосибирской области продержатся всю текущую неделю. Потепление придет на следующей рабочей неделе: столбик термометра покажет -12…15 ℃.
Как уточнили в городском департаменте образования, в морозы ребенка в школу водить не обязательно. Однако для каждой возрастной группы есть своя разрешенная температура.
Например, дошкольники и ученики 1-4 классов могут не ходить в учебное заведение при температуре -25 ℃. Школьники с 5 по 9 классы – при -30 ℃, а ученики 10-11 классов – при -35 ℃.
Однако стоит отметить, что оповестить о том, что ребенок остается дома, вы обязаны классного руководителя. А учеников начальных классов важно отводить на уроки и забирать после.
Напомним, что ранее в Новосибирске потребовали вернуть ледяные горки, которые запретили еще несколько лет назад.