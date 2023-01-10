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МРОТ 2023 в Новосибирской области: льготы, пособия и выплаты – кому повысят в 2023

Сегодня, 07:13
Фото: 1MI
Как и какие вырастут выплаты из-за роста МРОТ с 1 января 2023 года в России
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет с 1 января 2023 года в России. Вместе с ним увеличатся некоторые социальные выплаты и зарплаты. Рассказываем, кому ждать повышения.

Какие выплаты увеличатся с МРОТом в 2023 году:

Новая минималка в Новосибирской области составит 20 302 с учетом районного коэффициента. Зависящие от МРОТа пособия вырастут с начала 2023 года.

В том числе, по новым цифрам будут рассчитывать больничные, командировочные, выплаты по уходу за ребенком и на время родов. А также декретные.

Пересчитываться из-за МРОТ будут отпускные и командировочные в случае, если средний заработок работника за расчетный период меньше минималки. Не изменился порядок, когда 3 дня больничных оплачивает работодатель. При открытии листа в 2023 году, сотрудник получит по страховке больше, чем в прошлом году из-за роста МРОТ.

Родители, которые ухаживают за ребенком будут получат в 2023 году 8 630 рублей вместо 7 677 рублей в месяц, как это было в прошлом году.

На остальные детские пособия МРОТ не влияет. Размер этих выплат зависит от прожиточного минимума, который тоже вырос с начала нового года в Новосибирской области до 14 728 рублей на душу населения.

Как изменится зарплата с повышением МРОТ с 1 января 2023 года:

Стоит напомнить, работодатель не имеет право платить работнику за месяц меньше федерального МРОТа. Однако он может довести зарплату до минималки с помощью дополнительных надбавок: премий к праздникам или за сверхурочную работу.

Ещё в 2022 году новосибирцы, работающие «за МРОТ» получали около 19 тысячи рублей. В 2023-м они будут иметь на руках свыше 20 тысяч руб. Это с учетом районного коэффициента, размер которого в регионе для всех категорий работников бюджетной и внебюджетной сферы - 1,25.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Зарплата#Пособие#МРОТ
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