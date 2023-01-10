Ещё в 2022 году новосибирцы, работающие «за МРОТ» получали около 19 тысячи рублей. В 2023-м они будут иметь на руках свыше 20 тысяч руб. Это с учетом районного коэффициента, размер которого в регионе для всех категорий работников бюджетной и внебюджетной сферы - 1,25.