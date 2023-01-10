Новая минималка в Новосибирской области составит 20 302 с учетом районного коэффициента. Зависящие от МРОТа пособия вырастут с начала 2023 года.
В том числе, по новым цифрам будут рассчитывать больничные, командировочные, выплаты по уходу за ребенком и на время родов. А также декретные.
Пересчитываться из-за МРОТ будут отпускные и командировочные в случае, если средний заработок работника за расчетный период меньше минималки. Не изменился порядок, когда 3 дня больничных оплачивает работодатель. При открытии листа в 2023 году, сотрудник получит по страховке больше, чем в прошлом году из-за роста МРОТ.
Родители, которые ухаживают за ребенком будут получат в 2023 году 8 630 рублей вместо 7 677 рублей в месяц, как это было в прошлом году.
На остальные детские пособия МРОТ не влияет. Размер этих выплат зависит от прожиточного минимума, который тоже вырос с начала нового года в Новосибирской области до 14 728 рублей на душу населения.
Стоит напомнить, работодатель не имеет право платить работнику за месяц меньше федерального МРОТа. Однако он может довести зарплату до минималки с помощью дополнительных надбавок: премий к праздникам или за сверхурочную работу.
Ещё в 2022 году новосибирцы, работающие «за МРОТ» получали около 19 тысячи рублей. В 2023-м они будут иметь на руках свыше 20 тысяч руб. Это с учетом районного коэффициента, размер которого в регионе для всех категорий работников бюджетной и внебюджетной сферы - 1,25.