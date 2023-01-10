Названы районы Новосибирска, где хуже всего убирают снег

Три новосибирских района стали лидерами по жалобам на плохую уборку снега, о чем доложил глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев во время аппаратного совещания 10 января.

Как рассказал начальник департамента транспорта мэрии Константин Васильев, чаще всего горожане жалуются на плохую уборку снега в трех районах: Дзержинском, Заельцовском и Октябрьском. Жалобы поступают не только на нечищеные автомобильные дороги и тротуары, но и на неубранную придомовую территорию. «Важно не то, сколько снега выпало, — это работа синоптиков. Важно то, сколько вывезли. Нас интересуют результаты», — сказал мэр Анатолий Локоть. Также градоначальник отметил, что в случае необходимости минтранс региона может помочь с техникой для вывоза мусора. Когда в Новосибирск придет потепление, сообщили в городском управлении по ЧС Узнать подробнее Также читайте, чем опасно резкое похолодание, рассказала в интервью Atas.info рассказала врач-кардиолог Ирина Фурсенко.