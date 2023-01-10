Названы районы Новосибирска, где хуже всего убирают снег

Как рассказал начальник департамента транспорта мэрии Константин Васильев, чаще всего горожане жалуются на плохую уборку снега в трех районах: Дзержинском, Заельцовском и Октябрьском.
Жалобы поступают не только на нечищеные автомобильные дороги и тротуары, но и на неубранную придомовую территорию.
«Важно не то, сколько снега выпало, — это работа синоптиков. Важно то, сколько вывезли. Нас интересуют результаты», — сказал мэр Анатолий Локоть.
Также градоначальник отметил, что в случае необходимости минтранс региона может помочь с техникой для вывоза мусора.
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