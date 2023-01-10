Новосибирск успешно провел новогодние праздники в рамках статуса "Новогодней столицы России", заявил во вторник, 10 января мэр Анатолий Локоть. По словам главы муниципалитета, проект, направленный на развитие внутреннего туризма, перерос эти рамки и получился "более глубоким" за счет патриотической составляющей: фестиваля "Вся Россия в моем городе", фестиваля колокольного звона и приема детской делегации из Беловодского района ЛНР.