Новосибирск успешно провел новогодние праздники в рамках статуса "Новогодней столицы России", заявил во вторник, 10 января мэр Анатолий Локоть. По словам главы муниципалитета, проект, направленный на развитие внутреннего туризма, перерос эти рамки и получился "более глубоким" за счет патриотической составляющей: фестиваля "Вся Россия в моем городе", фестиваля колокольного звона и приема детской делегации из Беловодского района ЛНР.
"Новосибирск, реализуя этот проект, доказал, что может реализовывать проекты федерального уровня", - сказал Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска.
Опыт украшения городских улиц и организации массовых мероприятий, полученный зимой, будет использован и в дальнейшем на крупных городских праздниках, ближайший из которых – торжества по случаю 130-летния Новосибирска, подчеркнул мэр.