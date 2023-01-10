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Опыт "Новогодней столицы России" будут развивать в Новосибирске

Сегодня, 05:44
Фото: atas.info
Властям понравилось украшать город к празднику

В Новосибирк признали удачной реализацию проекта "Новогодняя столица России"

Проект "Новогодняя столица России" реализован успешно, считают в мэрии Новосибирска. Наработки проведения новогодних торжеств власти намерены использовать при организации других больших городских праздников

Новосибирск успешно провел новогодние праздники в рамках статуса "Новогодней столицы России", заявил во вторник, 10 января мэр Анатолий Локоть. По словам главы муниципалитета, проект, направленный на развитие внутреннего туризма, перерос эти рамки и получился "более глубоким" за счет патриотической составляющей: фестиваля "Вся Россия в моем городе", фестиваля колокольного звона и приема детской делегации из Беловодского района ЛНР.

"Новосибирск, реализуя этот проект, доказал, что может реализовывать проекты федерального уровня", - сказал Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска.

Опыт украшения городских улиц и организации массовых мероприятий, полученный зимой, будет использован и в дальнейшем на крупных городских праздниках, ближайший из которых – торжества по случаю 130-летния Новосибирска, подчеркнул мэр.

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#Город#Новосибирск#Украшение#Праздник#Новогодняя столица
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