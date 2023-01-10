Пользующий популярностью в Новосибирске аквапарк «Аквамир» построили в 2016 году. В него вложили 4,5 млрд рублей. Комплекс считается самым крупным в Сибири — он имеет площадь 40 тыс. кв. м. Заказчиком строительства стал ООО «ВДТ строй». Компания начала банкротиться еще в сентябре 2019 года. «ВДТ-строй» входит в ГК «Кварсис».
Арбитражный суд региона назначил повторную оценку имущественного комплекса. Предварительно аквапарк могут выставить на продажу за 1,4 млрд рублей, пишет «РБК Новосибирск».
После того, как судебный акт с утвержденной суммой оценки вступит в законную силу, комплекс выставят на торги. Согласно оценке, рыночная стоимость аквапарка и недостроенных зданий составляет 2,117 млрд рублей.
Кроме здания «Аквамира», в стоимость входят земельные участки, оборудование, права аренды и права на товарные знаки, а также 12-этажная недостроенная гостиница, которая оценена в 374 млн рублей. Она готова на 56%.
Напомним, что в суд обратились сразу несколько компаний, чтобы взыскать со строителя аквапарка 3 млрд рублей долгов. Речь идет о застройщике Петре Овчинникове.