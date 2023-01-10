Пользующий популярностью в Новосибирске аквапарк «Аквамир» построили в 2016 году. В него вложили 4,5 млрд рублей. Комплекс считается самым крупным в Сибири — он имеет площадь 40 тыс. кв. м. Заказчиком строительства стал ООО «ВДТ строй». Компания начала банкротиться еще в сентябре 2019 года. «ВДТ-строй» входит в ГК «Кварсис».