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Самый крупный аквапарк в Сибири «Аквамир» продадут в Новосибирске за 1,4 млрд рублей

Сегодня, 01:38
Фото: 1MI
Аквапарк принадлежит банкротящейся компании
В Новосибирске могут продать самый крупный аквапарк в Сибири — «Аквамир». За огромный комплекс просят 1,4 миллиарда рублей.

Пользующий популярностью в Новосибирске аквапарк «Аквамир» построили в 2016 году. В него вложили 4,5 млрд рублей. Комплекс считается самым крупным в Сибири — он имеет площадь 40 тыс. кв. м. Заказчиком строительства стал ООО «ВДТ строй». Компания начала банкротиться еще в сентябре 2019 года. «ВДТ-строй» входит в ГК «Кварсис».

Арбитражный суд региона назначил повторную оценку имущественного комплекса. Предварительно аквапарк могут выставить на продажу за 1,4 млрд рублей, пишет «РБК Новосибирск».

После того, как судебный акт с утвержденной суммой оценки вступит в законную силу, комплекс выставят на торги. Согласно оценке, рыночная стоимость аквапарка и недостроенных зданий составляет 2,117 млрд рублей.

Кроме здания «Аквамира», в стоимость входят земельные участки, оборудование, права аренды и права на товарные знаки, а также 12-этажная недостроенная гостиница, которая оценена в 374 млн рублей. Она готова на 56%.

Строителя новосибирского аквапарка хотят заставить выплатить долг в 3 миллиарда
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Напомним, что в суд обратились сразу несколько компаний, чтобы взыскать со строителя аквапарка 3 млрд рублей долгов.  Речь идет о застройщике Петре Овчинникове. 

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Аквапарк
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