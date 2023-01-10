В Новосибирске двое парней в балаклавах разбили и ограбили автомобиль

Парни пошли на «дело» под покровом ночи 8 января в черных балаклавах. Они разбили стекло автомобиля, припаркованного у дома № 1/8 на Одоевского и вынесли из салона сумку.
«Грабители попали на камеры видеонаблюдения в подъезде дома. С уличных мы увидели, что они вышли уже в масках, подошли к машине, разбили стекло и что-то взяли. Потом не спеша ушли. У хозяина, как он говорил, пропали около 20 тысяч рублей», - рассказали Atas.info местные жители, которые оставляли комментарии в соцсети.
Автовладелец, как известно, уже заявил об ограблении и порчи имущества в полицию. Он предполагает, что преступление было спланировано и совершенно намерено.
«Заявление поступило. Идет проверка информации, собираются свидетельства», - пояснили в ГУ МВД Новосибирска.
Напомним, ранее под Новосибирском задержали серийных грабителей иномарок.