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В Новосибирске двое парней в балаклавах разбили и ограбили автомобиль

Сегодня, 05:55
Фото: 1MI
Двое молодых людей украли сумку с деньгами из автомобиля в Новосибирске
Двое молодых людей украли сумку с деньгами из автомобиля улицы Одоевского в Новосибирске. Сейчас воришек ищет полиция.

Парни пошли на «дело» под покровом ночи 8 января в черных балаклавах. Они разбили стекло автомобиля, припаркованного у дома № 1/8 на Одоевского и вынесли из салона сумку.

«Грабители попали на камеры видеонаблюдения в подъезде дома. С уличных мы увидели, что они вышли уже в масках, подошли к машине, разбили стекло и что-то взяли. Потом не спеша ушли. У хозяина, как он говорил, пропали около 20 тысяч рублей», - рассказали Atas.info местные жители, которые оставляли комментарии в соцсети.

Автовладелец, как известно, уже заявил об ограблении и порчи имущества в полицию. Он предполагает, что преступление было спланировано и совершенно намерено.

«Заявление поступило. Идет проверка информации, собираются свидетельства», - пояснили в ГУ МВД Новосибирска.

Напомним, ранее под Новосибирском задержали серийных грабителей иномарок. 

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#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Грабители#Автомобиль
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