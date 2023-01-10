atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске из-за морозов треснул многоквартирный дом

Сегодня, 08:55
Фото: https://pxhere.com/ru/photo/650047
В Новосибирске треснула стена многоквартирного дома

Огромная трещина беспокоит жителей новосибирской 5-этажки

В столице Сибири на улице Римского-Корсакова жильцы многоквартирного дома пожаловались на образовавшуюся в стене дома трещину.

Прокуратура Новосибирской области в телеграм-канале объявила о проведении проверки данного инцидента.

Правозащитники отметили, что информация о происшествии поступила им десятого января. Жильцы десятого дома по улице Римского-Корсакова подали обращение по поводу трещины.

Сообщается, что управляющая организация «Служба технического заказчика Ленинского района г.Новосибирска» совместно с мэрией Новосибирска выявляют причины случившегося.

В данный момент проходит обследование подвальных помещений и основных несущих конструкций дома.

Ранее Atas.info сообщал, что в Новосибирске в игре с «Сибсельмашем» хоккеист «Енисея» отморозил нос.

От +3,9℃ до -30℃ за сутки - чем опасны перепады температуры, рассказал кардиолог
Узнать подробнее
#Новосибирск#Дом#Треснул#Прокуратура#Происшествия
Подпишитесь
Единое пособие от 5438 до 34859 рублей - насколько разные выплаты в регионах России
Вчера, 09:46
Самый крупный аквапарк в Сибири «Аквамир» продадут в Новосибирске за 1,4 млрд рублей
Сегодня, 01:38
МРОТ с 1 января 2023 в Новосибирске: на что хватит
Сегодня, 08:27
2 490 новосибирцев сделали это в 2022 году: они сменили имя
Сегодня, 04:39
Мэрия назвала температуру, когда можно не вести детей в школу в Новосибирске
Сегодня, 06:41
Более половины новосибирцев хотят вернуть трамваи на мост через Обь
Сегодня, 05:15