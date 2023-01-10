В Новосибирске из-за морозов треснул многоквартирный дом

Прокуратура Новосибирской области в телеграм-канале объявила о проведении проверки данного инцидента.
Правозащитники отметили, что информация о происшествии поступила им десятого января. Жильцы десятого дома по улице Римского-Корсакова подали обращение по поводу трещины.
Сообщается, что управляющая организация «Служба технического заказчика Ленинского района г.Новосибирска» совместно с мэрией Новосибирска выявляют причины случившегося.
В данный момент проходит обследование подвальных помещений и основных несущих конструкций дома.
Ранее Atas.info сообщал, что в Новосибирске в игре с «Сибсельмашем» хоккеист «Енисея» отморозил нос.