Объявление о продаже появилось на официальном сайте компании ВЭБ. РФ. Здание «Сибирского молла» и «Новой высоты» продаются одним лотом.
Для конкурсантов презентовали рост целевой аудитории торгового центра на 10 тысяч человек, а также описали преимущества делового центра, который расположен в центре города.
Торги будут длиться до конца первого квартала 2023 года. Начальная цена покупки составляет более 3,7 млрд рублей. Победителем торгов станет тот, кто предложит большую цену.
Напомним, что самый крупный аквапарк в Сибири «Аквамир» продадут в Новосибирске за 1,4 млрд рублей. Заказчик строительства ООО «ВДТ строй» стал банкротом в 2019 году.