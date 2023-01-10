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В Новосибирске продают «Сибирский молл» за 3,7 млрд рублей

Сегодня, 08:38
Фото: 1MI
ТЦ продают вместе с бизнес-центром
В Новосибирске выставили на продажу торговый центр «Сибирский молл», а также деловой центр «Новая высота».

Объявление о продаже появилось на официальном сайте компании ВЭБ. РФ. Здание «Сибирского молла» и «Новой высоты» продаются одним лотом.

Для конкурсантов презентовали рост целевой аудитории торгового центра на 10 тысяч человек, а также описали преимущества делового центра, который расположен в центре города.

Торги будут длиться до конца первого квартала 2023 года. Начальная цена покупки составляет более 3,7 млрд рублей. Победителем торгов станет тот, кто предложит большую цену.

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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Продажа
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