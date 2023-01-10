В Новосибирске водитель Volkswagen сбил 17-летнего парня при ДТП с Toyota

Автомобиль «Фольксваген» отбросило на 17-летнего пешехода при ДТП с другой иномаркой в Новосибирске. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

Вечером 9 января Toyota Land Cruiser 200 столкнулся с Volkswagen Tiguan на Вокзальной Магистрали, 3. Последнюю машину занесло в ограждение, где стоял молодой человек. «Пострадал парень в возрасте 17 лет. Он стоял на тротуаре в момент аварии. Его увезли в больницу вместе с 62-летней женщиной, которая была в салоне Volkswagen», - рассказали в ГИБДД Новосибирска. Сейчас правоохранители устанавливают детали ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Ранее спасатели предупреждали водителей о гололедах на дорогах, советовали быть осторожнее. Напомним, на новогодних праздниках в аварию попал подросток в Новосибирске. Он угнал автомобиль у родственницы. В Новосибирске подросток угнал машину у родственницы и попал в ДТП Узнать подробнее