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В региональном управлении ФССП новый руководитель — Сергей Неведомский

Сегодня, 09:15
Фото: сайт ФССП России по Новосибирской области
Вчера представили ВРИО руководителя региональной службы судебных приставов Сергея Неведомского

Сергей Неведомсикй стал ВРИО главы региональной ФССП

Сегодня Сергея Неведомского представил коллективу региональной федеральной службы судебных приставов начальник организационно-контрольного управления ФССП России Иван Николаев. Он посетил Новосибирскую область с рабочим визитом.
Столичный гость провел рабочую встречу с Юрием Петуховым, первым заместителем губернатора Новосибирской области, на которой обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия ФССП РФ с региональными органами власти. Также Иван Николаев представил своего коллегу руководству правоохранительных органов и судейского сообщества Новосибирской области.

«Свой трудовой путь в Федеральной службе судебных приставов Сергей Неведомский начал в 2000 году в должности судебного пристава-исполнителя подразделения судебных приставов Боготольского района Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.

 С 2013 года Неведомский занимал должность заместителя руководителя Управления ФССП России по Красноярскому краю, с 2019 года возглавлял Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю», — сообщает сайт ФССП РФ по Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что в ходе голосования за кандидатуру мэра большинство депутатов городского совета Барабинска поддержали действующего главу муниципалитета Романа Боброва. Бывший заместитель скандально уволенного городского главы Максима Овсянникова будет руководить Барабинском второй срок.

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