В региональном управлении ФССП новый руководитель — Сергей Неведомский

Столичный гость провел рабочую встречу с Юрием Петуховым, первым заместителем губернатора Новосибирской области, на которой обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия ФССП РФ с региональными органами власти. Также Иван Николаев представил своего коллегу руководству правоохранительных органов и судейского сообщества Новосибирской области.