В региональном управлении ФССП новый руководитель — Сергей Неведомский

«Свой трудовой путь в Федеральной службе судебных приставов Сергей Неведомский начал в 2000 году в должности судебного пристава-исполнителя подразделения судебных приставов Боготольского района Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.
С 2013 года Неведомский занимал должность заместителя руководителя Управления ФССП России по Красноярскому краю, с 2019 года возглавлял Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю», — сообщает сайт ФССП РФ по Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что в ходе голосования за кандидатуру мэра большинство депутатов городского совета Барабинска поддержали действующего главу муниципалитета Романа Боброва. Бывший заместитель скандально уволенного городского главы Максима Овсянникова будет руководить Барабинском второй срок.