Замминистра сельского хозяйства Новосибирской области проверят на конфликт интересов

Как сообщает BFM-Новосибирск со ссылкой на собственный источник, это проверка на предмет конфликта интересов. Сын Апанасенко – директор ООО «Агрозащита», а чиновник решает, каким аграриям предоставить субсидии.
Известно, что закупка средств защиты растений осуществляется на бюджетные деньги области. За это отвечает непосредственно замминистра ведомства. Также он рассматривает заявки на субсидии от аграриев.
Среди клиентов «Агрозащиты» – крупные сельхозпредприятия региона. В 2021 году 121 млн рублей из выделенных 124-х млн направили в 5 организаций, сотрудничающих с этой компанией. А в прошлом году больше половины бюджетных средств в рамках программы (115 млн руб.) ушло двум аграриям, купившем пестициды у «Агрозащиты».
В этой связи Минсельхоз региона начнет проверку по факту конфликта интересов.