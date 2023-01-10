Замминистра сельского хозяйства Новосибирской области проверят на конфликт интересов

Среди клиентов «Агрозащиты» – крупные сельхозпредприятия региона. В 2021 году 121 млн рублей из выделенных 124-х млн направили в 5 организаций, сотрудничающих с этой компанией. А в прошлом году больше половины бюджетных средств в рамках программы (115 млн руб.) ушло двум аграриям, купившем пестициды у «Агрозащиты».