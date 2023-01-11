Андрей Травников: Наш принцип строительства – ни одного долгостроя в Новосибирске

Завершение работ на объекте – это реализация стратегического принципа, который Правительство Новосибирской области определило для себя несколько лет назад: как бы ни было тяжело, какие бы кризисы и экономические трудности ни случались – в регионе больше не должны появляться долгострои. «За последние пять лет ни одна стройка не была остановлена – ни в пандемию, ни в прошлом году. Наоборот, мы берёмся за достраивание заброшенных объектов, - отметил Губернатор Андрей Травников.
Достраиваемых объектов уже больше десятка. Но самый сложный - корпус больницы №34 – самый сложный. Это – самый давний долгострой, он был остановлен ещё в 1991 году. За эти годы многое изменилось, проект пришлось полностью переделывать.
« У больницы появляются новые возможности – в левобережье откроется многопрофильный медицинский центр, который хорошо дополнит потенциал Областной больницы. Здесь будут оказывать высокотехнологичную медпомощь самых разных направлений. Наш принцип – ни одного нового долгостроя, а только завершение ранее начатых работ – продолжит действовать в Новосибирской области и впредь», - отметил Андрей Травников.
Дата ввода объекта в эксплуатацию по графику – декабрь 2023 г. Уже сейчас коробка здания выполнена на 100%, окна – 95%, фасад – 90%, кровля – 95%, электрика – 80%, лифты – 95%; наружные сети: теплоснабжение – 90%, водоснабжение – 90%, электроснабжение – 85%, канализация – 90%.
Добавим, что, начиная с 2018 года, в Новосибирской области достроены и введены в эксплуатацию: Перинатальный центр, физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в Краснообске, Театр Афанасьева в здании бывшего КДЦ «Пионер». В процессе сдачи: корпус 34-й больницы, РДК в г. Карасук, бассейн на ул. Воинской в Новосибирске, ПС Академическая, физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Северное.
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