Андрей Травников: Наш принцип строительства – ни одного долгостроя в Новосибирске

Завершение работ на объекте – это реализация стратегического принципа, который Правительство Новосибирской области определило для себя несколько лет назад: как бы ни было тяжело, какие бы кризисы и экономические трудности ни случались – в регионе больше не должны появляться долгострои. «За последние пять лет ни одна стройка не была остановлена – ни в пандемию, ни в прошлом году. Наоборот, мы берёмся за достраивание заброшенных объектов, - отметил Губернатор Андрей Травников.