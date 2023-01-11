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Это рекорд: робот Николай принял 4,7 млн звонков в год

Сегодня, 08:33
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
За минувший год робот-консультант Николай обработал почти 4,7 млн звонков. Год назад показатель составлял 4,1 млн.

Сейчас разработанный министерством цифрового развития и связи Новосибирской области робот Николай самостоятельно обслуживает треть всех поступающих обращений, не прибегая к помощи оператора.  В его базе – 100 жизненных сценариев. Работоспособность Николая приравнивается к количеству звонков, которые бы пришлось принимать 70 операторам – он может обслужить до тысячи одновременных вызовов. 
 
Также с применением технологий искусственного интеллекта для жителей Новосибирской области созданы текстовые каналы взаимодействия – чат-боты «Мое здоровье НСО»  и «Социалка НСО» , которые набирают все большую популярность. В 2022 году количество обращений через медицинский бот в Telegram выросло в 5 раз по сравнению с 2021-м годом. 
 
«Пожалуй, одно из главных преимуществ и ключевых особенностей робота Николая — круглосуточный режим работы, возможность максимально оперативно отвечать на звонки, без привлечения операторов. Это одна из самых необходимых функций, как для жителей региона, так и для сотрудников служб. В 2022 году мы обучили Николая новым возможностям, он еще лучше стал понимать жителей региона и их запросы. Помимо приема входящих вызовов, внедрили систему исходящего обзвона, когда робот начал напоминать жителям о необходимости вакцинации и ревакцинации от коронавируса. В 2023 году развитие платформы будет продолжено», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. 

 

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