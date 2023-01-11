Это рекорд: робот Николай принял 4,7 млн звонков в год

Сейчас разработанный министерством цифрового развития и связи Новосибирской области робот Николай самостоятельно обслуживает треть всех поступающих обращений, не прибегая к помощи оператора. В его базе – 100 жизненных сценариев. Работоспособность Николая приравнивается к количеству звонков, которые бы пришлось принимать 70 операторам – он может обслужить до тысячи одновременных вызовов.



Также с применением технологий искусственного интеллекта для жителей Новосибирской области созданы текстовые каналы взаимодействия – чат-боты «Мое здоровье НСО» и «Социалка НСО» , которые набирают все большую популярность. В 2022 году количество обращений через медицинский бот в Telegram выросло в 5 раз по сравнению с 2021-м годом.



«Пожалуй, одно из главных преимуществ и ключевых особенностей робота Николая — круглосуточный режим работы, возможность максимально оперативно отвечать на звонки, без привлечения операторов. Это одна из самых необходимых функций, как для жителей региона, так и для сотрудников служб. В 2022 году мы обучили Николая новым возможностям, он еще лучше стал понимать жителей региона и их запросы. Помимо приема входящих вызовов, внедрили систему исходящего обзвона, когда робот начал напоминать жителям о необходимости вакцинации и ревакцинации от коронавируса. В 2023 году развитие платформы будет продолжено», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.