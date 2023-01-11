Пособия за январь большая часть семьей с детьми от 3 до 17 лет получила ещё в декабре прошлого года. Кому деньги не поступили, ждут их до конца января.
В декабре родителям на карты начислили выплаты в первую неделю месяца. Через отделения Почты России деньги забирали до конца месяца, а также во время каникул в январе по графику работы отделения.
С начала 2023 года семьям начнут перечислять новые универсальные детские пособия – от рождения ребенка до его совершеннолетия. На выплаты могут рассчитывать малоимущие беременные женщины, родители, которые не работают и ухаживают за ребенком до 1,5 лет, а также семьи с детьми школьного возраста.
Для начала родителям необходимо подать заявление на универсальное пособие. Его рассмотрят за 10-20 рабочих дней. Получается, что первые деньги могут прейти не в январе, а в феврале.
Первая выплата придет через 5 рабочих дней после одобрения. А потом начнет поступать по графику – с 1 по 25 число каждого месяца. По следующей схеме: за январь в феврале, за февраль в марте и т.д.
Стоит ещё раз уточнить! Семьи, которые получили выплату в январе, в феврале останутся без материальной помощи. Только весной им поступит следующее пособие.