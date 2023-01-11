С начала 2023 года семьям начнут перечислять новые универсальные детские пособия – от рождения ребенка до его совершеннолетия. На выплаты могут рассчитывать малоимущие беременные женщины, родители, которые не работают и ухаживают за ребенком до 1,5 лет, а также семьи с детьми школьного возраста.