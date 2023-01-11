На Блюхера перемены: транспортную развязку изменят во второй половине января

Теперь проезд будет организован от 46-го дома на Блюхера до остановки «Ж/м «Горский». Проезд в обратную сторону — от «Ж/м «Горский» до торгового павильона, расположенного в Госком микрорайоне дом 3, корпус 2.
Кроме того, здесь установят дорожные знаки «Стоянка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Зона действия».
По мнению сотрудников управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска, все нововведения сделаны для того, чтобы повысить безопасность дорожного движения на данном участке.
Господа автомобилисты, приготовьтесь!
Ранее сообщалось, что дорогу на улице Кирова в Новосибирске планируется расширить до 60 метров. Мэр Анатолий Локоть заявлял, что этот участок проезжей части давно нуждается в ремонте.