На Блюхера перемены: транспортную развязку изменят во второй половине января

Теперь проезд будет организован от 46-го дома на Блюхера до остановки «Ж/м «Горский». Проезд в обратную сторону — от «Ж/м «Горский» до торгового павильона, расположенного в Госком микрорайоне дом 3, корпус 2.

Кроме того, здесь установят дорожные знаки «Стоянка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Зона действия».

По мнению сотрудников управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска, все нововведения сделаны для того, чтобы повысить безопасность дорожного движения на данном участке.

Господа автомобилисты, приготовьтесь!