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На Блюхера перемены: транспортную развязку изменят во второй половине января

Сегодня, 15:53
Фото: 1MI
Новые дорожные знаки появятся на Блюхера-Котовского-Лыщинского

В Новосибирске на улице Блюхера меняется транспортная развязка

Управление автомобильных дорог администрации Новосибирска сообщило, что после 15 января изменится схема дорожного движения на развязке от Котовского по Блюхера и до площади Лыщинского. Информация об этом появилась на сайте мэрии Новосибирска.

Теперь проезд будет организован от 46-го дома на Блюхера до остановки «Ж/м «Горский». Проезд в обратную сторону — от «Ж/м «Горский» до торгового павильона, расположенного в Госком микрорайоне дом 3, корпус 2.
Кроме того, здесь установят дорожные знаки «Стоянка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Зона действия».
По мнению сотрудников управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска, все нововведения сделаны для того, чтобы повысить безопасность дорожного движения на данном участке.
Господа автомобилисты, приготовьтесь!

Ранее сообщалось, что дорогу на улице Кирова в Новосибирске планируется расширить до 60 метров. Мэр Анатолий Локоть заявлял, что этот участок проезжей части давно нуждается в ремонте.

#Транспорт#Новосибирск#Развязка#Дорожные знаки#Блюхер
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