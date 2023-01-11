Спрос на отопительные приборы в Новосибирске вырос в четыре раза

За первые десять дней 2023 года новосибирцы купили на 300% больше отопительной техники, чем за аналогичный период 2022-го. По этому показателю столица Сибири значительно превосходит другие российские города, отмечает издание.
Так, в расположившемся на втором месте Нижнем-Новгороде было продано в два раза больше отопительного оборудования - 211%. В Волгограде, замыкающем тройку лидеров, повышение спроса составило 111%.
В среднем по России продажи отопительных приборов увеличились на 83%.
Ранее в "Сибирской генерирующей компании" отреагировали на обращение новосибирца, который пожаловался на резкий рост платы за отопление, по ее данным, в удорожании виновато местное ТСЖ.