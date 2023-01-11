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Спрос на отопительные приборы в Новосибирске вырос в четыре раза

Сегодня, 09:39
Фото: Wikimedia
обогреватель
В Новосибирске в январе 2023 года из-за сильных морозов увеличились в четыре раза продажи отопительных приборов, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на исследование онлайн-гипермаркет "Всеинструменты.ру".

За первые десять дней 2023 года новосибирцы купили на 300% больше отопительной техники, чем за аналогичный период 2022-го. По этому показателю столица Сибири значительно превосходит другие российские города, отмечает издание.

Так, в расположившемся на втором месте Нижнем-Новгороде было продано в два раза больше отопительного оборудования - 211%. В Волгограде, замыкающем тройку лидеров, повышение спроса составило 111%.

В среднем по России продажи отопительных приборов увеличились на 83%.

Ранее в "Сибирской генерирующей компании" отреагировали на обращение новосибирца, который пожаловался на резкий рост платы за отопление, по ее данным, в удорожании виновато местное ТСЖ.

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#Город#Новосибирск#Отопительные приборы#Спрос#Рост
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