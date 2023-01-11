В 2023 году Новый год по китайскому календарю наступает 22 января. Дата эта плавающая и зависит от восточного солнечно-лунного календаря – наступление года выпадает на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Продлится год Черного Водяного Кролика до 9 февраля 2024 года. По данным ВЦИОМ, празднуют Новый год по китайскому календарю всего около 5% россиян. Но насколько глубоко они понимают суть происходящего?
"В первую очередь, нужно понимать, для нас это чужой праздник, и естественно, попытки отмечать его наполнены самыми разными ошибками" - говорит директор Института Конфуция НГТУ Игорь Хрипунов.
Китайский Новый год – это не только и не столько ночное застолье. Праздник продолжается 15 дней, а за несколько дней до его начала идет тщательная подготовка. В первую очередь, необходимо заранее сделать генеральную уборку в квартире и выстирать всю одежду. После чего все щетки, совки, пылесос и прочие принадлежности для наведения порядка спрятать в самый дальний угол до окончания новогодних тожеств. Связано это с поверьем, что в Новый год боги дарят китайцам особую пыль, которую символизирует счастье. И вот чтобы случайно это счастье не вымести, ни о какой уборке не может быть и речи. Кстати, еще одна традиция – не мыть голову в новогодние праздники как минимум три дня, тоже связана со сбережением счастья на весь предстоящий год. Многие из вас готовы ходить с грязными волосами?
Новый год в Китае – праздник семейный, поэтому попытка отметить его шумной компаний друзей, однокурсников или сослуживцев – банальная пьянка, никакого отношения к восточным традициям не имеющая. А если уж говорить об алкоголе, то чокаться бокалами с шампанским в полночь тоже будет ошибкой. Китайцы его практически не употребляют, основной напиток новогоднего стола – пиво, реже рисовая водка.
"Новогодние праздники в Китае, по сути, пропитаны ожиданием счастья в наступающем году, потому используется все, что символизирует счастье. Над входной дверью вешают соответствующий иероглиф, но обязательно перевернутый. Стол накрывают блюдами, которые связаны с понятиями счастья, достатка и финансового благополучия. Например, рыба или мандарины – это из этой серии. А не как некоторые наши люди думают, что рыба символизирует воду, проводят аналогии с водяным кроликом и так далее", - рассказывает Игорь Хрипунов.
Рыбу подают на стол целиком, но вот доесть полностью это блюдо будет грубейшей ошибкой. Именно потому, что она символ счастья, нужно оставить значительную часть нетронутой. Использовать ножи в ходе застолья будет тоже ошибкой – ведь так ненароком, по мнению китайцев, можно отрезать часть предстоящего счастья.
Китайский Новый год всегда сопровождается шумными фейерверками, в этом он ничем не уступает привычному нам празднованию в первые минуты 1 января. Но вот смысл совсем другой. Если в нашей традиции яркие разрывы в небе - красивый символ праздника, то для празднования по восточному календарю в первую очередь, важен громкий шум. Он, по преданию, отпугивает злых драконов и прочую нечисть. В эпоху, когда еще не придумали пиротехнику, для этих целей жгли сухие стебли бамбука, которые сгорали с громким треском.
С традицией отпугивания злого дракона связан и цвет новогодней одежды. Красный и только красный, без всяких вариаций в зависимости от животного, символизирующего год. Таким образом, столь любимые россиянами предсказания, в одежде каких цветов нужно встречать год по восточному календарю - не более, чем наша национальная выдумка. Это же, кстати, относится и к новогоднему столу. Основа меню не меняется столетиями, так что советы их серии "исключите в год Кролика любые блюда из этого животного или зайца, а лучше вообще откажитесь от всего мясного и замените курицей" никакого отношения к восточным традициям не имеют.
Отдельно стоит остановиться на пельменях, которые являются обязательным новогодним блюдом у китайцев. В этом есть определенная схожесть и с русской традицией. Но нужно помнить, что китайцы в фарш добавляют кусочек корня имбиря и стебель или листья сельдерея.
Ну и если уж вы собрались встречать Новый год как китайцы, придется забыть о нашей народной традиции наесться-напиться вдоволь и завалиться спать, чтобы проснуться после обеда.
"Существует такое понятие, как ночное бдение. Когда часы пробьют 12, народ садится за стол, и никто не спит, все до утра. А в 8 утра все выходят на улицу, где начинаются карнавалы с тряпичными фигурами драконов, походы к родственникам, но это уже другая история", - резюмирует Игорь Хрипунов.
Ну и какой же Новый год без подарков! Тут все очень просто – китайцы дарят другу другу деньги в красных конвертах. Сумму каждый определят сам, главное, чтобы она не была кратна цифре 4. Это очень плохая примета.