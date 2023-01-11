Китайский Новый год – это не только и не столько ночное застолье. Праздник продолжается 15 дней, а за несколько дней до его начала идет тщательная подготовка. В первую очередь, необходимо заранее сделать генеральную уборку в квартире и выстирать всю одежду. После чего все щетки, совки, пылесос и прочие принадлежности для наведения порядка спрятать в самый дальний угол до окончания новогодних тожеств. Связано это с поверьем, что в Новый год боги дарят китайцам особую пыль, которую символизирует счастье. И вот чтобы случайно это счастье не вымести, ни о какой уборке не может быть и речи. Кстати, еще одна традиция – не мыть голову в новогодние праздники как минимум три дня, тоже связана со сбережением счастья на весь предстоящий год. Многие из вас готовы ходить с грязными волосами?