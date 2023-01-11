В минувшем году в Новосибирске родилось 27 тысяч человек, умерло — 38 тысяч

Вот первые статистические данные данные о том, как и в каком статусе прожили новосибирцы ушедший и непростой, 2022 год.Предлагаем вместе с нами посмотреть, что происходило в семьях жителей Новосибирска в прошлом году.

Самая приятная статистика

Всего в прошлом году появилось на свет 26 тысяч 976 маленьких новосибирцев. Самым богатым на рождение малышей стал август — в этом месяце родилось 2512 детишек. Аутсайдером рождаемости стал февраль — всего 2078 малышей.

Неплохие показатели у июня и у марта - 2319 и 2357 мальчиков и девочек. Далее следуют май — 2292, июль — 2297, октябрь — 2262 маленьких сибиряков. Более скромные показатели по числу родившихся малышей можно наблюдать в январе — 2135, апреле — 2125, ноябре — 2140 и декабре — 2198 новорожденных.

Мы поздравляем всех мальчиков и девочек, родившихся в 2022 году! Желаем им расти большими и умными!

Самая грустная статистика

Печальная статистика, связанная с уходом из жизни, увы, пока превышает рождаемость. Общее число покинувших этот мир в 2022 году составило 38389 человек.

Самым большим по количеству смертей стал январь — 4005 человек. Самым скромным получился апрель — 2799 горожан. Много сибиряков ушло в феврале — 3520, марте — 3888, мае — 3022, сентябре — 3063, декабре — 3373.