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Posted 10 января 2023, 21:00

Published 10 января 2023, 21:00

Modified 11 января 2023, 04:59

Updated 11 января 2023, 04:59

В минувшем году в Новосибирске родилось 27 тысяч человек, умерло — 38 тысяч

10 января 2023, 21:00

В Новосибирске пик рождаемости, свадеб и разводов пришелся на август 2022 года

Статистика, по утверждению классиков, знает все. Вот и управление по делам Записи Актов Гражданского Состояния подводит первые итоги 2022 года.

Сегодня мы расскажем сколько мальчиков и девочек родилось в 2022 году в столице Сибири, сколько человек умерло, сколько раз сибиряки женились и выходили замуж, сколько было разводов, сколько раз усыновляли детей, устанавливали отцовство и меняли имена, данные при рождении.

Вот первые статистические данные данные о том, как и в каком статусе прожили новосибирцы ушедший и непростой, 2022 год.Предлагаем вместе с нами посмотреть, что происходило в семьях жителей Новосибирска в прошлом году.

Самая приятная статистика

Всего в прошлом году появилось на свет 26 тысяч 976 маленьких новосибирцев. Самым богатым на рождение малышей стал август — в этом месяце родилось 2512 детишек. Аутсайдером рождаемости стал февраль —  всего 2078 малышей.

Неплохие показатели у июня и у марта - 2319 и 2357 мальчиков и девочек. Далее следуют май — 2292, июль — 2297, октябрь — 2262 маленьких сибиряков. Более скромные показатели по числу родившихся малышей можно наблюдать в январе — 2135,  апреле — 2125,  ноябре — 2140 и  декабре — 2198 новорожденных.

Мы поздравляем всех мальчиков и девочек, родившихся в 2022 году! Желаем им расти большими и умными!

Самая грустная статистика

Печальная статистика, связанная с уходом из жизни, увы, пока превышает рождаемость. Общее число покинувших этот мир в 2022 году составило 38389 человек.

Самым большим по количеству смертей стал январь — 4005 человек. Самым скромным получился апрель — 2799 горожан. Много сибиряков ушло в феврале — 3520, марте — 3888, мае — 3022, сентябре — 3063, декабре — 3373.

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Создание семей и разводы

Статистика заключения и расторжения браков более оптимистична.

Узами Гименея в 2022 году связали себя 22 тысячи 529 женихов и невест.

Расторгли брак — 13 тысяч 888 супружеских пар.

Самым богатым на заключение семейных союзов стал традиционно сентябрь — 2816 брачных союзов.

Самым скромным — январь, в этом месяце сочетаться супружескими узами пожелали 806 пар.

Увеличение числа свадеб началось с первого летнего месяца и продолжилось до первого месяца зимы.

В июне было зарегистрировано 2075 браков, в июле — 2489, в августе — 2436, в октябре — 2729, в ноябре — 2467.

Статистика по расторжению браков свидетельствует, что самое большое количество разводов в 2022 году пришлось на август 2022 года — в этом месяце расстаться пожелали 1354 супружеских пары.

Меньше всего разводов было в феврале — 985 случая.

Более 1000 раз разводились новосибирцы в марте, мае, июне, июле, сентябре, сентябре, октябре и декабре.

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Усыновление и установление отцовства

Отцовство в 2022 году устанавливали 4 тысячи 901 раз.

Пик на данную процедуру пришелся на сентябрь — 652 случая.

Спад услуги выпал на февраль — всего 305 случаев.

Чаще всего к данной статистической форме обращались в марте — 393 раза, в августе — 403, октябре —   603 и в ноябре —  434.

В 2022 году в Новосибирске усыновили 158 ребятишек.

В ноябре свидетельства об усыновлении получили 20 человек, в январе — всего лишь 6.

На февраль пришлось 13 случаев, на март — 15, на апрель и июль — по 14,на август — 16, на сентябрь и октябрь — по 15.

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Еще одна услуга ЗАГСа — смена имени — также оказалась в этом году востребованной для 2 тысяч 490 человек.

Лидером по смене имен стал опять-таки август с его 296 сменами имен, аутсайдером — май, всего лишь 149 случаев.

Ранее сообщалось, что в 2022 году скончались 38 389 жителей Новосибирской области. Этот показатель смертности на 19% меньше того, что был в прошлом году, сообщает Управление по делам ЗАГС региона.

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