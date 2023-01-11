В Новосибирске могут расширить проезжую часть на улице Кирова

Улицу Кирова хотят сделать шестиполосой так, как она является основной магистралью в Октябрьском районе города. Так сказано в постановлении мэрии, пишет РБК Новосибирск.
При этом о разработке проекта реконструкции улицы Кирова нет ни слова в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска на 2018-2030 годы. Хотя ранее мэр заявлял, что проезд необходимо отремонтировать – улица сформирована в 60-е годы.
А вот по мнению эксперта проекта БКАД Александра Стефанова, что расширение улицы Кирова не единственный способ борьбы с пробками. Также во время работ могут возникнуть проблемы с выносом коммуникаций.