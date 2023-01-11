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В Новосибирске могут расширить проезжую часть на улице Кирова

Сегодня, 02:16
Фото: 1MI
Дорогу на улице Кирова в Новосибирске планируется расширить до 60 метров
Дорогу на улице Кирова в Новосибирске планируется расширить до 60 метров. Ранее мэр Анатолий Локоть заявлял, что этот участок проезжей части давно нуждается в ремонте.

Улицу Кирова хотят сделать шестиполосой так, как она является основной магистралью в Октябрьском районе города. Так сказано в постановлении мэрии, пишет РБК Новосибирск.

При этом о разработке проекта реконструкции улицы Кирова нет ни слова в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска на 2018-2030 годы. Хотя ранее мэр заявлял, что проезд необходимо отремонтировать – улица сформирована в 60-е годы.

А вот по мнению эксперта проекта БКАД Александра Стефанова, что расширение улицы Кирова не единственный способ борьбы с пробками. Также во время работ могут возникнуть проблемы с выносом коммуникаций. 

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Дорога
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