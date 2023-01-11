В Новосибирске начался суд по делу об убийстве подростка у Обского моря

Предполагаемый преступник – экс-охранник парка «У моря Обского». По версии следствия, летом 2018 года он мог убить школьника, который приехал на кемпинг в Новосибирск с семьей и другом, из-за интимных фото. Их он с товарищем якобы сделал ночью, когда охранник был на свидании со знакомой.