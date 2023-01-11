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В Новосибирске начался суд по делу об убийстве подростка у Обского моря

Сегодня, 03:39
Фото: Александр Кондратьев / atas.info
В Новосибирске начался суд по делу об убийстве подростка у Обского моря
Слушание по делу об убийстве 16-летнего подростка на пляже Обского моря началось в Новосибирске. Об этом сообщает телеканал ОТС.

Предполагаемый преступник – экс-охранник парка «У моря Обского». По версии следствия, летом 2018 года он мог убить школьника, который приехал на кемпинг в Новосибирск с семьей и другом, из-за интимных фото. Их он с товарищем якобы сделал ночью, когда охранник был на свидании со знакомой.

Утром подросток пошел в туалет, а вернулся в палатку, истекающим кровью. Он скончался, на его шее нашли раны.

Подозреваемый смог сбежать в Калининград. Его нашли лишь спустя три года. Ещё во время расследования адвокат охранника заявлял, что того не было на месте в момент убийства.

На заседании присяжные ознакомились с уликами по делу. Уже на следующем пригласят на допрос семью, с которой отдыхал парень.

#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Убийство#Дети
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