В Новосибирске начался суд по делу об убийстве подростка у Обского моря

Предполагаемый преступник – экс-охранник парка «У моря Обского». По версии следствия, летом 2018 года он мог убить школьника, который приехал на кемпинг в Новосибирск с семьей и другом, из-за интимных фото. Их он с товарищем якобы сделал ночью, когда охранник был на свидании со знакомой.
Утром подросток пошел в туалет, а вернулся в палатку, истекающим кровью. Он скончался, на его шее нашли раны.
Подозреваемый смог сбежать в Калининград. Его нашли лишь спустя три года. Ещё во время расследования адвокат охранника заявлял, что того не было на месте в момент убийства.
На заседании присяжные ознакомились с уликами по делу. Уже на следующем пригласят на допрос семью, с которой отдыхал парень.