В Новосибирске в 2 раза подорожало такси из-за лютых морозов 11 января

Стоимость поездки сейчас в два раза дороже обычного. Все дело в сильном ветре и морозе, считают новосибирцы.
«Утром пришлось платить 500 рублей, чтобы доехать до работы. Хотя всегда поездка на это расстояние стоила около 250 рублей», - рассказала сибирячка Оксана.
В данный момент, в 11 часов дня, цены почти стабилизировались. Однако на такси продолжается высокий спрос, поэтому обыденная поездка всё равно дороже прежнего на несколько десятков рублей.
«Сегодня жуткий мороз, поэтому все ломятся в такси. Общественный транспорт плохо отапливают, к тому же он может сломаться в пути. Отсюда большой спрос и высокие цены», - рассуждают горожане.
В приложениях популярных сервисов такси отмечено, что даже сейчас машин на вызовы не хватает. Всё это влияет на цены.