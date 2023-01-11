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В Новосибирске в 2 раза подорожало такси из-за лютых морозов 11 января

Сегодня, 04:06
Фото: 1MI
Цены на такси резко взлетели в Новосибирске из-за сильных морозов
Цены на такси резко взлетели в Новосибирске из-за сильных морозов в среду, 11 января. Об этом сообщают читатели Atas.info.

Стоимость поездки сейчас в два раза дороже обычного. Все дело в сильном ветре и морозе, считают новосибирцы.

«Утром пришлось платить 500 рублей, чтобы доехать до работы. Хотя всегда поездка на это расстояние стоила около 250 рублей», - рассказала сибирячка Оксана.

В данный момент, в 11 часов дня, цены почти стабилизировались. Однако на такси продолжается высокий спрос, поэтому обыденная поездка всё равно дороже прежнего на несколько десятков рублей.

«Сегодня жуткий мороз, поэтому все ломятся в такси. Общественный транспорт плохо отапливают, к тому же он может сломаться в пути. Отсюда большой спрос и высокие цены», - рассуждают горожане.

В приложениях популярных сервисов такси отмечено, что даже сейчас машин на вызовы не хватает. Всё это влияет на цены.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Цены#Такси
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