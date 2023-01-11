«Я горячий супер-мачо»: иностранцы рассказали, как переживают морозы в Новосибирске

Уже достаточно много лет в Новосибирске живет со своей семьей уроженец Аргентины Густаво Веласкес. Он работает фотографом в местной редакции крупного СМИ, всегда «на ногах» - на улице в любое время года и при любой погоде. Может быть поэтому, морозы его больше не пугают?
«Я привык, я супер-мачо. В теплой одежде холод легко переносить, когда мороз сильный – проблем нет. Большая проблема всегда в ветре», - поделился с редакцией Atas.info Густаво.
Крепкий мороз также стал обычным зимним явлением для индуса Раджи, который уже несколько лет учится в столице Сибири. А ведь когда-то, гуляя впервые по нашему городу в легкой куртке, он едва не простудился.
«Я прилетел в Новосибирск из Индии три года назад, и было это зимой. У меня была обычная куртка, как у вас говорят, осенняя. Выйдя на улицу, меня окатило ледяным воздухом – продрог. Но выхода не было, пришлось идти так. Дома отогревался у батареи с чаем в руках. Теперь я умнее, одеваюсь теплее и очень люблю зиму за холода. Люблю, когда кружит снег – на моей родине такого не увидишь», - рассказал Раджа.
Не по себе от морозов до сих пор уроженцу Таджикистана Фарруху, хотя в Новосибирске он живет уже 8 лет. Он так и не научился прятаться от шквалистых ветров и метелей.
«В моем родном городе зимой обычно плюсовая температура, бывает максимум -5…-7 градусов. И я люблю тепло – я мерзляк. А в Новосибирске мне нравится летом, когда жутко жарко. Сюда приехал учиться, ну и остался. Об этом не жалею. Хотя просил у Деда Мороза теплую зиму в этом году».
По прогнозам синоптиков, морозы простоят в Новосибирске ещё до конца недели. А после придет долгожданное потепление. Как раз ко дню Крещения.