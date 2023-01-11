«Я горячий супер-мачо»: иностранцы рассказали, как переживают морозы в Новосибирске

Уже достаточно много лет в Новосибирске живет со своей семьей уроженец Аргентины Густаво Веласкес. Он работает фотографом в местной редакции крупного СМИ, всегда «на ногах» - на улице в любое время года и при любой погоде. Может быть поэтому, морозы его больше не пугают?