Автобус с 20 пассажирами сломался под Новосибирском из-за мороза

По данным «Сибуправтодора», все произошло на 97-километре Чуйского тракта. Автобус следовал из Барнаула в Новосибирск. В салоне находились 20 человек.
В один момент общественный транспорт остановился из-за поломки сцепления в мороз. Транспорт пришлось буксировать в сервисный центр.
Пассажиров довезли на другом автобусе. Помощь врачей никому не потребовалась.
Напомним, что раньше на трассе в Алтайском крае перевернулся автобус, который ехал до Новосибирска. Произошло это в сильный гололед и ураганный ветер. Есть пострадавшие.