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Автобус с 20 пассажирами сломался под Новосибирском из-за мороза

Сегодня, 06:45
Фото: пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор»
Автобус перевезли в безопасное место
В Новосибирской области сломался пассажирский автобус, который ехал из Барнаула в столицу Сибири, о чем сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».

По данным «Сибуправтодора», все произошло на 97-километре Чуйского тракта. Автобус следовал из Барнаула в Новосибирск. В салоне находились 20 человек.

В один момент общественный транспорт остановился из-за поломки сцепления в мороз. Транспорт пришлось буксировать в сервисный центр.

Пассажиров довезли на другом автобусе. Помощь врачей никому не потребовалась.

На трассе перевернулся автобус с 54 пассажирами: они ехали до Новосибирска
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Напомним, что раньше на трассе в Алтайском крае перевернулся автобус, который ехал до Новосибирска. Произошло это в сильный гололед и ураганный ветер. Есть пострадавшие. 

#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирская область
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