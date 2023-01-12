Дети и тренеры из Новосибирска перебегали дорогу в неположенном месте в Красноярске

Детей из Новосибирска на соревнования по плаванию в Красноярск привезли тренеры, они же решили сводить подопечных на фильм "Аватар. Путь воды". По дороге в кинотеатр дети в сопровождении тренеров привлекли внимание полиции.