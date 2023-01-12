Сотрудники ДПС Красноярска прибыли в кинотеатр сразу по завершении сеанса "Аватар.Путь воды". Детей из Новосибирска и сопровождавших их тренеров ждал выговор. Прямо перед сеансом дети перебегали дорогу на аварийно-опасном участке четырехполосной дороги.
"Это является очень опасным участком, аварийно-опасным участком. Поэтому мы, сотрудники Госавтоинспекции Красноярска настроены проводить работу с детьми так, чтобы не допустить всевозможных дорожно-транспортных происшествий". О происшествии написал телеграм канал Mash Siberia.
А между тем, в Новосибирске и своих происшествий на дороге хватает. Молодая пара 10 января попала в ДТП на угнанном автомобиле.