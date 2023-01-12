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Дети из Новосибирска спешили на "Аватар" и получили выговор полиции в Красноярске

Сегодня, 11:18
Фото: телеграм канал Mash Siberia
Толпа подростков из Новосибирска вместе с тренерами перебегает дорогу в Красноярске

Дети и тренеры из Новосибирска перебегали дорогу в неположенном месте в Красноярске

Детей из Новосибирска на соревнования по плаванию в Красноярск привезли тренеры, они же решили сводить подопечных на фильм "Аватар. Путь воды". По дороге в кинотеатр дети в сопровождении тренеров привлекли внимание полиции.

Сотрудники ДПС Красноярска прибыли в кинотеатр сразу по завершении сеанса "Аватар.Путь воды". Детей из Новосибирска и сопровождавших их тренеров ждал выговор. Прямо перед сеансом дети перебегали дорогу на аварийно-опасном участке четырехполосной дороги. 

"Это является очень опасным участком, аварийно-опасным участком. Поэтому мы, сотрудники Госавтоинспекции Красноярска настроены проводить работу с детьми так, чтобы не допустить всевозможных дорожно-транспортных происшествий". О происшествии написал телеграм канал Mash Siberia.

А между тем, в Новосибирске и своих происшествий на дороге хватает. Молодая пара 10 января попала в ДТП на угнанном автомобиле.

#Ольга Храмушкина#Общество#Новосибирск#Дети#ДТП
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