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Posted 12 января 2023, 04:03

Published 12 января 2023, 04:03

Modified 12 января 2023, 13:03

Updated 12 января 2023, 13:03

Кинотеатры показывают иностранные фильмы по теневой договоренности

Эксперт объяснил, как санкционный «Аватар» попал на экраны кинотеатров Новосибирска

12 января 2023, 04:03
Фото: 1MI. Кинотеатры показывают иностранные фильмы по теневой договоренности

В новосибирских кинотеатрах вышел новый фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды»

Несколько новосибирских кинотеатров транслируют нашумевший фильм «Аватар: Путь воды», в обход санкций. Член Союза кинематографистов РФ Алексей Кожемякин объяснил, как кинотеатры показывают киноновинку по теневой договоренности.

С 22 декабря «Аватар: Путь воды» показывал только один кинотеатр – «Атлас». С 12 января фильм можно посмотреть в кинотеатрах «Рассвет» и «Победа».

Возникает вопрос, как кинотеатры получили права на показ фильма, несмотря на наложенные Западом санкции. Эксперт Алексей Кожемякин в беседе с BFM-Новосибирск рассказал, как «запрещенная» лента попала на российские экраны.

Выяснилось, что прокат нового «Аватара» не имеет отношения к пиратству и параллельному импорту. Студия-производитель просто получает отчисления с показов, а для проката используются обходные схемы. Таким образом, компании не теряют прибыль с российского рынка.

Чтобы обойти санкции, в ход идут юридические схемы. Например, в афише используются формулировки «мероприятие в видеосалоне», а постеры пишут на казахском языке.   

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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Кино#Кинотеатр
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